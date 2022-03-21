Кара-Мурза: Путина не остановит никакое перемирие, его режим должен быть свергнут

Агрессивную политику российского президента Владимира Путина не остановит никакое перемирие, его режим должен быть свергнут, говорит находящийся в Вильнюсе российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

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"Надеюсь, может хотя, бы сейчас мировые лидеры, которые много лет не видели правды, наконец прозрели и осознали, что единственный путь положить конец этой цепи преступлений, этой агрессии, осуществляемой Владимиром Путиным — это не какое-то теоретическое перемирие, а единственное стратегическое решение — свергнуть кровожадный режим Путина в России", — сказал в Вильнюсе журналист, историк, приехавший на международный Форум Калиновского.

По словам оппозиционера, пережившего два покушения на свою жизнь, мировые лидеры много лет не обращали внимания на то, что делает Путин.

"В конце 2003 года Путин одержал первую победу — заглушил независимые телеканалы. Сейчас мы видим результаты 20-летнего промывания мозгов. Он заглушил судебную систему, стал убивать своих политических оппонентов, а между тем политические руководители приглашали его на встречи на высшем уровне, стелили красные дорожки", — сказал Кара-Мурза.

По его словам, только россияне могут изменить ситуацию в своей стране, однако им нужно помочь, создав прежде всего возможность получать объективную, правдивую информацию о том, что происходит.

"Я не мог поверить, как быстро все произошло. Однажды утром проснулся в своей квартире в Москве, увидел, что не осталось никакого твиттера, никакого инстраграма, только транслируемая государственными каналами полная демагогия. Такая реальность у нас сегодня в России. Если будете смотреть государственное телевидение, то услышите, что Украиной правят нацисты и что Путин защищает украинцев", — рассказал журналист.

"В пропаганде Путина нет ни крупинки правды. В этой связи западное сообщество должно помочь россиянам узнать правду, что происходит", — подчеркнул он.

По словам Кара-Мурзы, несмотря на промывание мозгов и угрозу получить 15 лет тюрьмы за называние войны войной, тысячи россиян выходят, чтобы выразить несогласие с нападением на Украину.

По данным правозащитников, с конца февраля по сегодняшний день полиция в России задержала более 15 тыс. человек за участие в акциях за мир и против войны в Украине.