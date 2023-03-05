Карабах: перестрелка между армянской полицией и азербайджанскими военными, есть убитые и раненые
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Нагорном Карабахе в воскресенье произошла перестрелка между армянской полицией и азербайджанскими военными, есть убитые и раненые. Версии сторон о причинах стычки кардинально расходятся: азербайджанцы говорят, что их военные пытались проверить машину, предположительно перевозившую оружие и боеприпасы, армяне - что их полицейские просто ехали на службу и попали в засаду.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

О каких-либо признаках новой серьезной эскалации конфликта из-за этого инцидента местная пресса пока не сообщает.

Инцидент произошел на горной дороге, ведущей от административного центра Нагорного Карабаха, Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди) в сторону Армении. Основная дорога, которая идет через Шушу и Лачин и связывает Степанакерт и весь Нагорный Карабах с Республикой Армения, уже почти три месяца заблокирована азербайджанцами.
Министерство обороны Азербайджана заявило, что его военнослужащие были отправлены на горную грунтовую дорогу проверять проходящий по ней транспорт, поскольку у Азербайджана есть информация, что по ней армяне в нарушение соглашения о прекращении огня провозят оружие и боеприпасы.

"В результате огня, открытого противной стороной, есть убитые и раненые среди военнослужащих Вооруженных сил Республики Азербайджан. Противная сторона была подавлена ответным огнем", - утверждает министерство обороны Азербайджана.

Позже в восккресенье министерство уточнило, что погибли два азербайджанских военных и назвало их имена: Шахрияр Алибейли и Эшгин Гусейнов.

Армянская полиция Нагорного Карабаха заявила, что азербайджанские военные лгут, и что они просто расстреляли из засады автомобиль, в котором ехали к месту службы сотрудники "паспортно-визового отдела полиции".

Согласно сообщению карабахской полиции, погибли трое сотрудников полиции, а еще один получил тяжелое ранение. Полиция опубликовала имена и фотографии погибших.

"В результате самообороны и ответных действий сотрудников полиции и военнослужащих Армии обороны, находящихся на прилегающей позиции, азербайджанская сторона также имеет погибших и раненных и была отброшена на исходные позиции", - пишут полицейские.

При этом они опубликовали снятое, по всем признакам, с дрона видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент нападения на полицейскую машину.

На фотографиях с места инцидента, опубликованных полицейскими, фигурируют военные из состава российского миротворческого контингента. Российские миротворцы были введены в Нагорный Карабах по соглашению от 10 ноября 2020 года, которое остановило победную для Азербайджана войну за возврат территорий, занятых армянами в ходе войны в начале 1990-х годов.

Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу, эстонский дипломат Тойво Клаар, прибывший в воскресенье на переговоры в Баку, написал, что новый инцидент с погибшими "подчеркивает необходимость продвижения вперед в переговорах об установлении стабильного и справедливого мира".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Энергия ветра для домашних хозяйств. Хобби для энтузиастов
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов