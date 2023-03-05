Карабах: перестрелка между армянской полицией и азербайджанскими военными, есть убитые и раненые

В Нагорном Карабахе в воскресенье произошла перестрелка между армянской полицией и азербайджанскими военными, есть убитые и раненые. Версии сторон о причинах стычки кардинально расходятся: азербайджанцы говорят, что их военные пытались проверить машину, предположительно перевозившую оружие и боеприпасы, армяне - что их полицейские просто ехали на службу и попали в засаду.

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О каких-либо признаках новой серьезной эскалации конфликта из-за этого инцидента местная пресса пока не сообщает.

Инцидент произошел на горной дороге, ведущей от административного центра Нагорного Карабаха, Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди) в сторону Армении. Основная дорога, которая идет через Шушу и Лачин и связывает Степанакерт и весь Нагорный Карабах с Республикой Армения, уже почти три месяца заблокирована азербайджанцами.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что его военнослужащие были отправлены на горную грунтовую дорогу проверять проходящий по ней транспорт, поскольку у Азербайджана есть информация, что по ней армяне в нарушение соглашения о прекращении огня провозят оружие и боеприпасы.

"В результате огня, открытого противной стороной, есть убитые и раненые среди военнослужащих Вооруженных сил Республики Азербайджан. Противная сторона была подавлена ответным огнем", - утверждает министерство обороны Азербайджана.

Позже в восккресенье министерство уточнило, что погибли два азербайджанских военных и назвало их имена: Шахрияр Алибейли и Эшгин Гусейнов.

Армянская полиция Нагорного Карабаха заявила, что азербайджанские военные лгут, и что они просто расстреляли из засады автомобиль, в котором ехали к месту службы сотрудники "паспортно-визового отдела полиции".

Согласно сообщению карабахской полиции, погибли трое сотрудников полиции, а еще один получил тяжелое ранение. Полиция опубликовала имена и фотографии погибших.

"В результате самообороны и ответных действий сотрудников полиции и военнослужащих Армии обороны, находящихся на прилегающей позиции, азербайджанская сторона также имеет погибших и раненных и была отброшена на исходные позиции", - пишут полицейские.

При этом они опубликовали снятое, по всем признакам, с дрона видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент нападения на полицейскую машину.

На фотографиях с места инцидента, опубликованных полицейскими, фигурируют военные из состава российского миротворческого контингента. Российские миротворцы были введены в Нагорный Карабах по соглашению от 10 ноября 2020 года, которое остановило победную для Азербайджана войну за возврат территорий, занятых армянами в ходе войны в начале 1990-х годов.

Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу, эстонский дипломат Тойво Клаар, прибывший в воскресенье на переговоры в Баку, написал, что новый инцидент с погибшими "подчеркивает необходимость продвижения вперед в переговорах об установлении стабильного и справедливого мира".