Карантин не приведет к прогнозировавшемуся ранее бэби-буму

"Из-за сохраняющейся неопределенности в связи с пандемии коронавируса люди, надеющиеся завести детей, откладывают свои мечты о родительстве. Как показал опрос общественного мнения, более трети людей (37%), которые надеялись завести ребенка, приостановили свои планы в связи с пандемией, — сообщает Daily Mail.

Исследование, которое возглавил Институт Флоренции, также выявило, что более 80% всех опрошенных, включая и тех, кто обдумывал вероятность появления детей, и не думал об этом, не планируют зачинать ребенка во время кризиса COVID-19.

"Ранее эксперты предсказывали вызванный изоляцией бэби-бум, который будет связан с продолжительными периодами времени, проведенными наедине с партнером, и ограниченным количеством занятий для заполнения этого времени, — напоминает издание. — Исследование выявило изменяющиеся подходы к родительству из-за пандемии, но также обнаружило, что пандемия не мешает совместно проживающим людям предаваться интимной близости. Участники исследования сообщили об отсутствии снижения либидо, поскольку частота половых актов во время изоляции остается такой же, как и до вспышки COVID-19".

"Почти 60 % опрошенных указали на беспокойство по поводу экономических трудностей и любых потенциальных последствий, которое заболевание может иметь для беременности", — отмечается в статье.

По словам ведущего автора исследования, доктора Элизабетты Мичелли, эксперта по ЭКО, на желание иметь ребенка влияет душевное благополучие. "Воздействие карантина на восприятие населением своей стабильности и миролюбия вызывает тревогу, — заявила она. — В нашей выборке исследования большинство участников дали значительно более высокие общие оценки своему душевному благополучию до пандемии, в то время как самые низкие оценки были отмечены в ответах, относящихся к периоду COVID-19".

"Мы стремились оценить, влияют ли связанные с пандемией проблемы и беспокойства на стремление стать родителями в парах, которые уже планировали завести ребенка, или стимулирует ли карантин появление такого желания. Основные причины, по которым люди не желали зачинать ребенка, включали беспокойство, связанное с будущими экономическими трудностями и влияние на беременность", — подчеркнула она.

"Из 1482 участников, опрошенных онлайн, 1214 — или 82% — не намеревались зачинать ребенка во время пандемического кризиса, — сообщает газета. — Эти шокирующие результаты стали итогом опроса 944 женщин и 538 мужчин в возрасте от 18 до 46 лет, которые состояли в стабильных гетеросексуальных отношениях по крайней мере в течение года. Исследование проводилось в течение третьей недели карантина в Италии, сообщает журнал Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology".

"И все же, по словам исследователей, некоторые люди обеспокоены тем, что ожидание более подходящего времени для появления ребенка может съесть и без того уменьшающееся окно фертильности. Многие люди считают, что слишком большой риск и страх бесплодия перевешивают опасения последствий COVID-19, — пишет Daily Mail. — Хотя тех, кто серьезно размышляет о ребенке, может пугать пандемия коронавируса, 140 (11,5%) участников исследования заявили, что дополнительное время на размышления породило у них новое желание стать родителями. Об этом желании говорили, в основном, женщины. Тем не менее, только 6 из 140 человек пытались забеременеть в этот период".

"Интересно, что, хотя почти половина людей указали на то, что в их работе нет перебоев и изменений в зарплатах, вероятно, из-за адаптационной стратегии "рационализации работы" более 40% сообщили о тревожном сокращении ежемесячной прибыли, — сообщила доктор Мичелли. — Примечательно, что опасение неизбежной будущей экономической нестабильности заставило тех, кто стремился к беременности, отказаться от своего намерения в 58% случаев".

"Опять же, страх последствий для беременности в дополнение к экономическому воздействию на семьи, вероятно, является причиной того, почему почти вся группа пар, которые неожиданно во время карантина начали выражать желание стать родителями, не перевели эту мечту в конкретную попытку", — добавил соавтор исследования, доктор Жан Мартен Чито.

"Однако уровень сексуальной активности едва ли изменился. Две трети тех, кто планировал стать родителями, сообщили, что ее уровень не стал меньше. 6 из 10 пар, уже предпринимающих попытками зачать ребенка, продолжили свои усилия — и не сообщали о меньшем количестве половых сношений", — заключает издание.