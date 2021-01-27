Карантин в Литве продлен до марта

По предложению Министерства здравоохранения Литвы правительство продлило карантин и ограничения передвижения между самоуправлениями до конца февраля (до полуночи 28 февраля). До этой же даты продлены ограничения на передвижение между самоуправлениями, за исключением поездок в самоуправление места жительства, в другое самоуправление из-за смерти близких родственников, на работу, а также в места международных поездок и из них.

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Предложение продлить карантин Минздрав аргументировал тем, что с введением жесткого карантина заболеваемость COVID-19 снизилась, но все еще остается высокой. "Количество случаев в Литве сокращается, но темпы сокращения, по сравнению с предыдущими неделями, замедлились", — сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

По его словам, это не означает, что меры себя не оправдывают: удалось стабилизировать ситуацию в больницах. "Уже начата стратегия возобновления стационарных услуг", — отметил он. Смертность также остается высокой, хотя есть тенденция к ее снижению. По данным министерства, сейчас иммунитет к COVID-19 есть примерно у 7% населения Литвы: у привитых хотя бы первой дозой вакцины (около 2%) или у переболевших коронавирусом в последние полгода (около 5%).

В понедельник после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям, отмечалось, что послаблений в карантинном режиме можно ожидать с середины февраля, если сократится количество заражений COVID-19. Карантин введен в Литве 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его был режим ужесточен и продлен до 31 января. В данный момент в стране запрещена деятельность большинства магазинов, мест спорта и отдыха, запрещены собрания и ограничено передвижение людей между самоуправлениями.