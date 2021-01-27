Карантин в Литве продлен до марта
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По предложению Министерства здравоохранения Литвы правительство продлило карантин и ограничения передвижения между самоуправлениями до конца февраля (до полуночи 28 февраля). До этой же даты продлены ограничения на передвижение между самоуправлениями, за исключением поездок в самоуправление места жительства, в другое самоуправление из-за смерти близких родственников, на работу, а также в места международных поездок и из них.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Предложение продлить карантин Минздрав аргументировал тем, что с введением жесткого карантина заболеваемость COVID-19 снизилась, но все еще остается высокой. "Количество случаев в Литве сокращается, но темпы сокращения, по сравнению с предыдущими неделями, замедлились", — сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

По его словам, это не означает, что меры себя не оправдывают: удалось стабилизировать ситуацию в больницах. "Уже начата стратегия возобновления стационарных услуг", — отметил он. Смертность также остается высокой, хотя есть тенденция к ее снижению. По данным министерства, сейчас иммунитет к COVID-19 есть примерно у 7% населения Литвы: у привитых хотя бы первой дозой вакцины (около 2%) или у переболевших коронавирусом в последние полгода (около 5%).

В понедельник после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям, отмечалось, что послаблений в карантинном режиме можно ожидать с середины февраля, если сократится количество заражений COVID-19. Карантин введен в Литве 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его был режим ужесточен и продлен до 31 января. В данный момент в стране запрещена деятельность большинства магазинов, мест спорта и отдыха, запрещены собрания и ограничено передвижение людей между самоуправлениями.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

ru.DELFI.lt

Sharing Options

0

Source

ru.DELFI.lt

Tags

Коронавирус Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Работаем из дома: как разделить работу и отдых
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии