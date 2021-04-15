Карибский кризис: на острове Сент-Винсент извергается вулкан, под угрозой весь регион

На острове Сент-Винсент в Карибском море из-за извержения вулкана усугубляется гуманитарная ситуация. В опасности оказались соседние острова Барбадос, Антигуа и Барбуда.
Эксперты ООН считают, что гуманитарный кризис в регионе продлится по меньшей мере неколько месяцев и призывают мировое сообщество к сбору средств в помощь карибским островам.
Вулкан Суфриер начал извергаться в прошлую пятницу. Он расположен в северной части Сент-Винсента.
Суфриер — один из самых древних вулканов в Вест-Индии, в период нашей эры он извергался порядка 160 раз и часто — с разрушительными последствиями.
В последний раз извержение произошло в 1979 году.
С пятницы из прилегающих к вулкану районов было эвакуировано около 20 тысяч человек. По словам очевидцев, столбы дыма и пепла вылетают из жерла каждый день.
"Мы ожидаем, что извержение продолжится с большим количеством пепла на Сент-Винсенте и Гренадинах, затронуты также соседние острова, как Барбадос, который сильно пострадал, и Сент-Люсия и Гренада", — сказал координатор ООН по региону Дидье Требак.
По его словам, гуманитарная ситуация настолько серьезна, что островам понадобится помощь не только в текущем моменте, но и в последующем восстановлении.
Около четырех тысяч переселенных людей размещены во временных убежищах. Всего таких убежищ около 90, но, по словам представителей ООН, во многих нет самых базовых условий для жизни, в частности, питьевой воды.
Многие поселились у своих родственников и друзей или уплыли на соседние острова.
Обеспечение переселенцев питьевой водой и уборка пепла с улиц за пределами красной зоны — две приоритетные задачи для местных властей, но они заявляют, что не справятся без помощи извне.
Вулкан Суфриер спал несколько последних десятилетий, но в конце 2020 года начал проявлять признаки активности, периодически извергая некоторое количество дыма.
Неизбежность серьезного извержения стала очевидной неделю назад, когда в минувший четверг на склонах вулкана появились сгустки лавы.
Утром прошлой пятницы сейсмологи из Университета Вест-Индии официально подтвердили начало извержения.