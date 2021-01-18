Кариньш и главы МИД стран Балтии потребовали немедленно освободить Навального
Foto: Reuters/Scanpix/ LETA

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и министры иностранных дел всех трех стран Балтии потребовали от российских властей немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.

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Балтийские политики опубликовали свои заявлени в Twitter вскоре после того, как Навальный, вернувшийся в воскресенье вечером в Москву, был задержан.

"Я категорически осуждаю задержание Навального после возвращения в Москву и призываю немедленно его освободить. В демократическом обществе политические противоречия решаются в ходе дискуссий, а не при помощи силы или репрессий", — отметил Кариньш.


Ринкевич в своей публикации отметил, что если Навальный не будет освобожден, то Евросоюзу нужно рассмотреть введение новых санкций в отношении России.


Алексей Навальный вернулся в Россию после пяти месяцев пребывания в Германии, где он проходил реабилитацию из-за отравления боевым химическим веществом из класса "Новичок". Сторонники и журналисты ждали политика в аэропорту "Внуково", где в итоге начались жесткие задержания, однако самолет приземлился в "Шереметьево". Технически российскую границу оппозиционер так и не пересек — полицейские забрали его со стойки паспортного контроля, дальнейшую его судьбу будет решать суд.

9 декабря Следственный комитет РФ возбудил дело о мошенничестве — якобы Навальный украл 588 млн рублей из пожертвований в его Фонд борьбы с коррупцией. Днем ранее Федеральная служба исполнения наказаний объявила, что обратиться в суд, если Навальный не явится утром 29 декабря на контроль в рамках условного срока, который он отбывает по "делу Ив Роше". Несмотря на то, что испытательный срок истекал 30 декабря, это не помешало ФСИН объявить Навального в федеральный розыск. Европейский суд по правам человека признал приговор по этому делу произвольным и необоснованным, а Алексей вместе со своим братом Олегом получили от российских властей компенсацию в 45 тысяч евро. Именно по делу "Ив Роше" Навальный и был задержан.

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