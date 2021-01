Кариньш и главы МИД стран Балтии потребовали немедленно освободить Навального

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и министры иностранных дел всех трех стран Балтии потребовали от российских властей немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.

Балтийские политики опубликовали свои заявлени в Twitter вскоре после того, как Навальный, вернувшийся в воскресенье вечером в Москву, был задержан.

"Я категорически осуждаю задержание Навального после возвращения в Москву и призываю немедленно его освободить. В демократическом обществе политические противоречия решаются в ходе дискуссий, а не при помощи силы или репрессий", — отметил Кариньш.

I strongly condemn the detention of @navalny upon his return to Moscow and call for his immediate release. In a democratic society, political differences are settled in discussions, not by force or repression.