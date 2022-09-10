Карл III провозглашен королем. В Лондоне прошла церемония Прокламации монарха — впервые за 70 лет

Карл III официально провозглашен королем Великобритании в ходе короткой церемонии под названием Прокламация короля, прошедшей этим утром в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

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Сент-Джеймсский дворец выбран не случайно. Это самая старая королевская резеденция в Лондоне.

Церемония началась в 10 часов утра по лондонскому времени. По протоколу сам монарх на ней не присутствует.

Церемония проводится под эгидой Совета по престолонаследию и носит исключительно символический характер.

Между тем, Прокламация короля — важная веха в процессе смены монарха.

По традиции английского престолонаследия, Карл III стал королем автоматически сразу же после смерти его матери — королевы Елизаветы II.

Документ, в котором официально зафиксирован факт восхождения Карла III на престол и который называется Основная прокламация, был сразу же подписан (в порядке очередности):

наследником престола принцем Уильямом

королевой-консортом Камиллой

лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт

премьер-министром Британии Лиз Трасс

архиепископом Кентерберийским

В первом ряду зрителей стояли бывшие премьер-министры Великобритании — Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Дэвид Камерон, Тереза Мэй и Тони Блэр. Вместе с ними находился лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир Стармер.

Почтение — матери, любовь — жене, клятва — Шотландии

Новый король вышел к собравшимся во второй части церемонии.

Он начал с короткой речи, в которой, прежде всего, отдал дань любви и уважения покойной королеве.

"Я глубоко осознаю это великое наследство, обязанности и исключительную ответственность Суверена, которые теперь перешли ко мне. Принимая на себя эти обязанности, я буду стремиться следовать оставленному мне в наследие вдохновляющему примеру поддержания конституционного правления, буду стремиться к миру, гармонии и процветанию народов этих островов и королевств и территорий Содружества во всем мире", — сказал король.

Он также отметил роль его супруги Камиллы в его жизни.

"Меня очень воодушевляет постоянная поддержка моей любимой жены", — сказал Карл III.

Затем Карл III с Библией в руках произнес клятву королевству и каждой его составляющей отдельно — Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

Также отдельно монарх принес клятву, в которой обязался охранять Церковь Шотландии перед членами Тайного совета.

Все принесенные клятвы закреплены в документе, который в конце короткой церемонии был подписан самим монархом и главными свидетелями — принцем Уэльским Уильямом и королевой-консортом Камиллой.

На протяжении всего действа они все время находятся справа от короля.

Все присутствующие кроме церемониймейстера одеты в черное или пурпурное — в знак скорби по усопшей королеве.

Далее свои подписи поставили лорд-канцлер, представители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии и другие лица королевства.

В роли распорядителя церемонии выступила лидер Палаты общин и лорд-председатель Совета Пенни Мордаунт.

Напомним, что именно она продолжительное время лидировала в борьбе консерваторов за главенствующую роль в партии и пост премьер-министра страны.

Церемония столетия

В 11 часов утра по лондонскому времени во внутреннем дворе Сент-Джеймсского дворца состоялась церемония, которую Британия не наблюдала 70 лет.

С главного дворцового балкона была зачитана Основная прокламация.

Затем на верность королю присягнули королевские гвардейцы.

Завершилась церемония оружейным салютом.

В ближайшие сутки Основную прокламацию провезут по Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии, где по традиции она будет зачитана народам этих частей Соединенного Королевства.

Для этого на ближайшие 26 часов приспущенные по всей стране по случаю кончины королевы флаги будут снова подняты в честь короля, но затем снова приспущены до окончания траурных торжеств.