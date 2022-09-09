Карл III впервые обратился к жителям Великобритании в качестве монарха

Король Великобритании Карл III впервые обратился к нации как суверен. Его заранее записанное телевизионное обращение прозвучало после начала поминальной церемонии в лондонском соборе Святого Павла.

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"Я обращаюсь сегодня к вам с чувством глубокой печали, — сказал король. — На протяжении всей своей жизни Ее Величество королева, моя любимая мать, была источником вдохновения и примером для меня и всей моей семьи. Мы, как любая другая семья, в огромном долгу перед ней за ее любовь, привязанность, руководство и пример".

"Ее преданность делу как суверена всегда была непоколебима во времена перемен и движения вперед, времена радости и празднований, во времена печали и потерь, — отметил Карл III, — помимо личного горя, которое испытывает вся моя семья, мы также разделяем со многими из вас в Соединенном Королевстве, во всех странах, где королева была главой государства, в странах Содружества и во всем мире, глубокое чувство благодарности за те 70 с лишним лет, в течение которых моя мать как королева служила людям стольких стран".

Официальная церемония вступления на престол состоится в субботу, однако, согласно традиции, формально он стал королем уже в четверг, сразу после смерти матери.

Королева Великобритании Елизавета II, дольше всех в истории правившая страной, мирно скончалась в окружении своей семьи в Балморале в Шотландии в четверг.

В пятницу король прибыл из Шотландии в Лондон, где он позже должен встретиться с премьер-министром Лиз Трасс.

Тем временем Великобритания скорбит по утрате и отдает дань уважения многолетнему правлению Елизаветы II. В ее честь по всей стране прозвучал оружейный салют, знаменуя ее долгие годы жизни и служения нации, в полдень прозвенели колокола собора Святого Павла, Вестминстерского аббатства и Виндзорского замка.

Британцы приезжают в Балморал, Виндзор и к Букингемскому дворцу, чтобы оставить цветы, слова благодарности и соболезнования королеве и королевской семье, многие из них не стеснялись слез.

По всей стране приспущены флаги.

В пятницу в 18:00 (20:00 по Риге) в соборе Святого Павла проходит поминальная служба, в которой принимают участие премьер-министр Лиз Трасс и другие высокопоставленные члены кабинета.

Служба была открыта для публики, на нее по розданным заранее пропускам пропустили две тысячи человек.

В пятницу Букингемский дворец обнародовал некоторые подробности планов на ближайшие дни. Король Карл III объявил, что траур будет соблюдаться с пятницы до семи дней после похорон его матери.

Бумажной книги соболезнований для представителей общественности не будет, но Букингемский дворец организовал онлайн-книгу соболезнований для всех, кто хочет оставить сообщение.

Правительство заявило, что ожидает большого скопления людей в центре Лондона и в других королевских резиденциях в знак уважения, и предупредило о возможных сбоях и задержках в работе транспорта.

Представителей общественности попросили оставлять цветы в специально отведенных местах в королевских резиденциях.

Правительство опубликовало руководство на период национального траура, который продлится до дня похорон королевы, в котором говорится:

организации не должны приостанавливать деятельность

государственные службы будут работать в обычном режиме, хотя возможны некоторые изменения в их доступности

не требуется отменять или откладывать развлекательные и спортивные мероприятия или закрывать развлекательные заведения

общественные музеи, галереи или подобные места не обязаны закрываться

Тем не менее в знак уважения в стране отменены или перенесены многие спортивные соревнования, футбольные матчи и культурные мероприятия, в том числе знаменитые концерты фестиваля Би-би-си Proms .

Депутаты в палатах общин и лордов также отдают дань уважения королеве с полудня до вечера пятницы, повседневная политическая жизнь приостановлена.

Кабинет министров собрался в пятницу утром, и единственным пунктом повестки дня было отдать дань уважения королеве.

Также состоится редкое субботнее заседание Палаты общин, на котором высокопоставленные депутаты соберутся в 14:00 по местному времени, чтобы принести присягу на верность новому королю, а соболезнования продолжатся до вечера.

После смерти матери король Карл сказал, что это было "очень печальное время" для него и его семьи, и что ее потеря будет "глубоко ощущаться" во всем мире.

"Мы глубоко скорбим о кончине дорогого государя и любимой матери", — говорится в заявлении.

Король сказал, что во время предстоящего периода траура он и его семья найдут утешение и поддержку в осознании того, насколько глубоким уважением и почитанием пользовалась Елизавета II.