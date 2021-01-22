Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес сообщил о решении отказаться от проведения карнавала летом этого года из-за пандемии коронавируса, передает РБК.

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Паэс добавил, что "никогда не скрывал своей страсти к карнавалу", а также признает огромное значение этого культурного мероприятия для экономики города. Тем не менее глава города считает, что "даже думать о проведении мероприятия в июле бессмысленно".

Глава Рио подчеркнул, что организация мероприятия требует большой подготовки. Он также заявил, что поручил подготовить документы, которые позволят получить некоторую поддержку задействованным в проведении карнавала организациям.

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