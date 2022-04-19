Карта боевых действий: войска РФ начали наступление на Донбассе, ВСУ контрнаступают под Харьковом
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Американский Институт изучения войны в ночь с 18 на 19 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что 18 апреля российские войска начали новую фазу широкомасштабных наступательных операций на востоке Украины, вероятно, с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей. Впрочем, в течение суток российские силы не добились каких-либо крупных территориальных завоеваний. Об этом сказано в отчете, опубликованном в Facebook, пишет издание Страна.ua.

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Российские войска, вероятно, начали широкомасштабные наступательные операции на Донбассе, но вряд ли добьются крупного прорыва.
- Украинские контратаки к юго-востоку от Харькова могут отвлечь часть российских подразделений, но вряд ли в ближайшие дни перекроют российские пути сообщения.

По информации института, в Мариуполе российские силы продолжали штурмовать позиции украинских защитников на сталелитейном заводе "Азовсталь", но за последние 24 часа не добились никаких поддающихся проверке успехов. Украинские военные источники поделились кадрами проведения украинскими войсками ограниченных контратак вблизи завода "Азовсталь" 18 апреля, отмечают в организации.

"Российские силы, вероятно, начали широкомасштабные наступательные операции в Донецкой и Луганской областях 18 апреля. Российские наступательные операции вряд ли будут значительно более успешными, чем неудачные операции под Киевом", - пишет Институт изучения войны.

Также сообщается, что украинские войска продолжили успешное контрнаступление (начатое 16 апреля) юго-восточнее Харькова, 17-18 апреля они овладели несколькими небольшими населенными пунктами.

"Это украинское наступление, скорее всего, заставит российские силы отвлечь часть боевой мощи, предназначенной для застопорившегося Изюмского направления, но вряд ли создаст угрозу для российской наземной линии связи с Изюмом в ближайшие дни", - сообщают в организации.

Также сообщается, что бои продолжались в Александровке к западу от Херсона, однако без каких-либо серьезных территориальных изменений.

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