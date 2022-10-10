КАРТА: Российские войска разбомбили в Украине бизнес-центр, парк, жилые дома и остановки общественного транспорта

Утром 10 октября Киев и еще 14 регионов Украины подверглись массированным обстрелам. По данным Генштаба ВСУ, российские войска выпустили по городам Украины более 80 ракет, половину из них сбили системы ПВО. Погибли 11 человек, еще 64 получили ранения. Минобороны РФ утверждает, что "поражены объекты военного управления, связи и энергетики".

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Президент России Владимир Путин заявил, что обстрелы украинских городов стали ответом на подрыв Крымского моста. Минобороны РФ заявило, что удары были нанесены по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. "Медуза" составила по открытым источникам, сообщениям СМИ и официальным заявлениям властей список районов, объектов и зданий, пострадавших или разрушенных в результате обстрелов.

Киев

объекты в Шевченковском и Соломенском районах;

объекты критической инфраструктуры (из сообщения мэра Виталия Кличко неясно, где именно они находились), в том числе водопроводная сеть в центре города;

здание склада косметической компании Lamel (об этом сообщает Baza со ссылкой на пост предположительно представителя компании в инстаграме);

здание бизнес-центра "101 Tower", где в том числе находится визовый отдел посольства Германии;

район пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов; этот мост еще называют "мостом Кличко";

район центрального железнодорожного вокзала, в здании вокзала выбило окна;

перекресток бульвара Тараса Шевченко и Владимирской улицы: сгорели несколько автомобилей, выбиты окна ближайших домов;

парк имени Тараса Шевченко; снаряд упал неподалеку от детской площадки.



Жертвы

Пять человек погибли, более 50 пострадали.

Киевская область

удары по объектам критической инфраструктуры в трех районах области, в том числе ТЭЦ;

повреждены частные дома в селах Обуховского и Вышгородского районов;

гражданская инфраструктура в Броварском районе.

Днепропетровская область

критическая инфраструктура, жилые кварталы, остановки общественного транспорта, автомобили;

в Днепре одна из ракет взорвалась на дороге, в результате был поврежден автобус.



Жертвы

Не менее четырех человек погибли, 19 ранены.

Полтавская область



объекты энергетики в Кременчугcком районе.



Ивано-Франковская область



критическая инфраструктура, в том числе район Бурштынской ТЭС.



Львовская область



объекты критической инфраструктуры, в том числе во Львове, приостановлена ​​работа городских ТЭЦ.



Сумская область



объект критической инфраструктуры в Конотопе.

Жертвы

Есть раненые, их количество не уточняется.

Хмельницкая область



объект критической инфраструктуры в Хмельницком, в нескольких домах поблизости выбило окна.



Харьковская область



объекты энергетической и критической инфраструктуры в Харькове и области.



Житомирская область



объекты критической инфраструктуры.

