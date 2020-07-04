Каталония: на карантин вновь отправлены 210 000 человек

Сезон отпусков в провинции Льейда в автономном сообществе Каталония на северо-востоке Испании начался с проблем: в субботу на территории, включающей около 40 муниципалитетов, был вновь введен жесткий карантин из-за слишком большого числа заразившихся коронавирусом — более 4 000. А недавний град в этом районе уничтожил часть урожая, создав предпосылки для углубления социального кризиса.

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Восемь очагов новой вспышки заболевания Covid-19 были выявлены в основном на фермах, которые нанимают для сбора урожая сезонных рабочих.

"Мы должны принять конкретные шаги в Льейде, — объясняет глава каталонского департамента здравоохранения Альба Вергес, — а именно: защитить наиболее уязвимых, усилить профилактические меры, в частности, в медицинских центрах и больницах".

210 000 человек вновь вынуждены вернуться к соблюдению карантинных мер: ограничить поездки, носить маски в общественных местах, а на семейных встречах и праздниках должно быть не более 10 человек. Каталонские власти предупредили, что полиция будет строго следить за тем, чтобы все предписания выполнялись. Эта первое возвращение к столь строгому карантину в Испании с момента отменны чрезвычайного положения 21 июня.

В торгово-выставочном центре города Льейды — административного центра одноименной провинции — создан временный приют для сезонных рабочих. Два огромных зала теперь заполнены складными кроватями, расставленными на определенном расстоянии друг от друга. Там спят около 250 человек. По прибытии у всех измеряют температуру, а потом они сдают тест на коронавирус. Около 40 мигрантов с положительными результатами в последние дни были изолированы в двух городских гостиницах.

Несмотря на локальные вспышки, в Барселоне — столице Каталонии — в субботу открыл свои двери знаменитый собор Саграда-Фамилия. Первыми его смогут посетить те, кто все эти месяцы находился на передовой борьбы с коронавирусом и продолжает держать оборону: испанские медработники.

Всего в Испании на настоящий момент зарегистрировано более 250 000 случаев заряжения; около 28,3 тыс заболевших скончались.