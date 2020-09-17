Катастрофа под Смоленском: в Польше требуют ареста российских диспетчеров

Спустя десять лет после авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погиб экс-президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, польская прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте российских диспетчеров, работавших в аэропорту в день крушения самолета.

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"Следственная группа №1 при краевой прокуратуре обратилась в районный суд Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров, несших службу в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году", — сообщила вечером 16 сентября "Польскому радио" пресс-секретарь польской краевой прокуратуры Эва Бялик. Она уточнила, что диспетчерам предъявлено обвинение в умышленном доведении до авиакатастрофы, повлекшей за собой смерти большого количества людей.

Как сообщает "Польское радио", следователи установили, что система радиолокационной посадки, использовавшаяся на смоленском диспетчерском пункте, вышла из строя. Из-за того, что самолет исчез с мониторов диспетчеров, большая часть информации, которую они передавали пилотам о местоположении самолета, не соответствовала действительности. Не зная фактического местоположения самолета, диспетчеры давали пилотам команды о снижении и заходе на посадку, подчеркнули в краевой прокуратуре.

Россия не выдаст диспетчеров



Как отмечает "Польское радио", обращение прокуратуры в суд — первый шаг к объявлению подозреваемых в международный розыск, что в дальнейшем позволит требовать их выдачи польским властям.

Однако Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала травлей действия Варшавы, заявившей о намерении добиваться ареста российских авиадиспетчеров из-за авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент Польши Лех Качиньский, сообщает "Интерфакс".

"Мы призываем партнеров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров, все попытки Варшавы добиться их выдачи тщетны. Согласно нашей Конституции Россия не имеет права никому и ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого заявил, что в Москве негативно относятся к намерению польской прокуратуры добиться временного ареста трех диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленска в день крушения самолета Качиньского.

Ранее источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, усомнился в том, что Москва согласится выполнить возможное требование Варшавы. "В соответствии с конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны", — сказал собеседник агентства. По его словам, этот путь "тупиковый, он никакой перспективы не имеет". Источник добавил, что Россия "всегда выражала готовность к сотрудничеству в расследовании этой авиакатастрофы и неоднократно делала это". В Польше утверждают обратное: "Несмотря на десятки заявлений, поданных польской прокуратурой, российская сторона не выполнила ключевых процессуальных действий".

Авиакатастрофа под Смоленском унесла жизни первых лиц Польши



Самолет Ту-154 с польской правительственной делегацией разбился при заходе на посадку на аэродроме "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. В результате погибли все 96 человек на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, представители высшего военного командования страны, известные политики, общественные и религиозные деятели. Они направлялись на траурные мероприятия в память о расстреле в Катыни польских офицеров сотрудниками советского НКВД.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал доклад, из которого следует, что лайнер разбился вследствие ошибки пилотов, не сумевших принять верных решений в условиях плохой видимости. Польская комиссия во главе с тогдашним министром внутренних дел Ежи Миллером вела собственное расследование и пришла к похожим заключениям.

Новое правительство Польши сочло выводы неубедительными. Варшава возобновила расследование в 2016 году. Его участники сделали вывод, что самолет был разрушен еще в небе, в результате взрыва на борту. На данный момент расследование крушения считается незавершенным из-за того, что российская сторона удерживает часть обломков самолета, "черные ящики" с записями, а также другие улики.