Католические священники в Польше столкнулись с новыми обвинениями в педофилии

Католические священники в Польше столкнулась с новой волной обвинений в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Как сообщил в понедельник, 28 июня, отвечающий за защиту детей и молодежи в структуре польского церковного руководства Адам Зак, с июля 2018 года до конца 2020 года были зарегистрированы 368 случаев в связи с подозрениями в подобных преступлениях.

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Половине возможных жертв на момент предполагаемого совершения над ними актов насилия было меньше 15 лет. Некоторые злоупотребления могли продолжаться более 10 лет.

Половина инцидентов расследуется

Церковь классифицировала обвинения как обоснованные в 39 процентах случаев. Половина инцидентов расследуется, еще десять процентов обвинений были отклонены.

Часть преступлений произошла несколько десятилетий назад, однако немалое их количество было совершено сравнительно недавно, уточняет AFP. Кроме того, по словам Адама Зака, по всей видимости, есть еще довольно большое число незарегистрированных случаев.

Доклад Конференции епископов Польши

Конференция епископов Польши представила свой первый доклад о сексуальном насилии над несовершеннолетними со стороны католического духовенства в 2019 году. В нем были перечислены чуть менее 400 случаев в период с 1990 по 2018 годы, когда священнослужители использовали детей или подростков в своих интересах.

Четырехдневная кризисная встреча председателей национальных епископских конференций, посвященная проблеме сексуального насилия священников, прошла в феврале 2019 года в Ватикане. Папа римский Франциск созвал на конгресс 114 глав конференций. В целом же в Ватикан прибыли около 190 представителей римско-католической церкви со всего мира.

На минувшей неделе Ватикан наложил санкции на двух польских епископов за сокрытие фактов сексуального насилия над несовершеннолетними.