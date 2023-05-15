Кая Каллас: глупо и опасно думать, что мы можем вернуться к прежним отношениям с Россией

В своем выступлении в Копенгагене премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что борьба Украины за свое существование — это одновременно и борьба за право существовать как государство и жить без репрессий. „Для России демократическая форма правления в Европе — это опасность, которую нужно уничтожить. Россия считает своим главным врагом либеральную демократию", — отметила Каллас.

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Премьер-министр добавила, что большая часть свободного мира в настоящий момент совершенно оправданно сосредоточилась на помощи Украине на поле боя.

„Агрессора нужно отбросить на поле битвы. При этом нельзя забывать, что Россия воюет и против наших демократий — идет энергетическая война, информационная война, война в киберпространстве", — сказала Каллас. „Мы в Эстонии, на передовой демократии, уже давно познакомились с гибридными тактиками России. Она пытается расколоть наше общество. И не только общество, но и доверие между нашими странами. Одна из долговременных целей России — подорвать единство союзников", — пояснила Каллас.

Именно поэтому нашей целью должно быть поражение агрессора. „Каждая пауза, возникшая как результат переговоров играет только на руку Кремлю и дает России время, чтобы перестроить свои войска и подготовиться к новым атакам", — сказала Каллас. Премьер-министр подчеркнула, что свободный мир должен придерживаться твердой линии по отношению к России. „Мы не можем поверить в добрые намерения агрессора и хладнокровного военного преступника. Россию нельзя оценивать через призму демократии. Россия — это государство-изгой, которое необходимо полностью изолировать. Было бы глупо и опасно думать, что мы можем вернуться к прежним отношениям с Россией. Наше давление на Россию должно усиливаться, а не ослабевать", — отметила премьер-министр.

По словам премьер-министра Каллас, война закончится после того, как Путин поймет, что сделал ошибку и не способен добиться своих целей и сломить украинцев. „Вспомните призыв президента Зеленского: чтобы победить, свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания. Это значит, что самым важным по-прежнему являются оружие, боеприпасы и выучка — всего этого должно поступать в количестве, достаточном для того, чтобы Украина выиграла войну", — сказала Каллас.

Премьер-министр добавила, что исход войны определяет не только успех на поле боя. „Мы должны показать России, что она не сможет победить Украину и свободный мир также в экономической плане. Таким образом победа Украины зависит также от того, насколько успешно мы сможем перекрыть Кремлю денежные краны, из которых он подпитывает свою агрессию", — сказала Каллас.

Для достижения стабильного мира в Европе Россию также необходимо привлечь к ответственности, поскольку без этого российский цикл насилия никогда не прекратится. „Это не только война Путина. Население России несет свою долю ответственности. До тех пор, пока расширение территории считается добродетелью, а жертвовать человеческими жизнями ради этой цели кажется нормальным, российская агрессия будет повторяться, а Европа не получит стабильного мира", — отметила Каллас.

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Премьер-министр добавила, что пока российское общество не готово отвечать за свои преступления, нам всем нужно быть готовыми к худшему. „За то, чтобы остановить агрессора, необходимо заплатить свою цену. Поэтому мы должны укреплять свою оборону и безопасность. Мир и стабильность в Европе обеспечивают геополитический Европейский союз и НАТО, которое способно защитить Европу в военном отношении. Мы также должны устранить серые зоны на карте европейской безопасности. Это значит, что Украина должна стать членом ЕС и НАТО", — подчеркнула Каллас.