Казахстан из-за коронавируса ввел режим чрезвычайного положения

В связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Казахстане власти страны вводят режим чрезвычайного положения. Экстренные меры будут действовать с 16 марта по 15 апреля, говорится в указе, который в воскресенье, 15 марта, подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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На период чрезвычайного положения будет усилена охрана общественного порядка, а также особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность людей и работу транспорта. Кроме того, ограничена работа крупных магазинов, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.

Указом Токаева также введен карантин на всей территории страны. Запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе семейных. Власти должны будут провести масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия. К ним в числе прочих будут привлечены подразделения Минобороны и МВД.

Ограничен въезд и выезд из страны

Правительство Казахстана также ограничило пересечение государственной границы в обе стороны всеми видами транспорта. При этом ограничения на въезд не распространяются на граждан страны, находящихся за рубежом, они смогут вернуться домой.

Ранее власти Казахстана сократили число полетов в Германию, Великобританию, Венгрию, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Польшу, Турцию и Чехию, а также в Беларусь, Грузию и Украину. Кроме того, был отменен парад в День победы 9 мая.

В Казахстане восемь человек заразились коронавирусом

В Казахстане пока официально подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, выявленном уже в 155 странах и территориях. Всего в мире официально подтверждены более 157 000 случаев заражения, более 5800 человек скончались, почти 76 тысяч больных выздоровели. Почти 81 000 случаев заболевания и более 3000 летальных исходов приходится на Китай, ставший очагом новой инфекции.

В настоящее время эпицентр коронавируса переместился в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия. Здесь насчитывается 21 157 случаев заражения, 1441 человек скончался. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о начале пандемии коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19.