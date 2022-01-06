Казахстан: найдены тела обезглавленных силовиков, в Алма-Ате начата зачистка улиц, правительство пошло на уступки

В Казахстане уже несколько дней идут массовые протесты, которые привели к серьезным столкновениям жителей с полицией и попыткам захвата административных зданий. В ночь на 6 января Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы после обращения за помощью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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Как пишет РИА Новости, в Министерстве иностранных дел (МИД) Таджикистана сообщили, что Таджикистан готов принять участие в операции ОДКБ и направить свои силы в Казахстан. В ОДКБ заявили, что передовые миротворческие подразделения уже приступили "к выполнению поставленных задач" в Казахстане.

В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Издание "Vласть" на своей странице в социальной сети Twitter сообщает, что в Алма-Ату, где беспорядки повлекли за собой мародерство и попытки захвата зданий, уже прибыл "первый борт с российскими войсками". Отмечается, что солдаты начнут дежурство в городе в течение нескольких часов.

"Воинские части близ Алма-Аты приведены в высокую боевую готовность", сообщил "Vласти" источник в армии. Несколько часов назад в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками. Сейчас они проходят отработку и в течение нескольких часов собираются начать дежурство в городе. Воинские части близ Алматы приведены в высокую боевую готовность, сообщил Vласти источник в армии. — Vласть (@Vlastkz) January 6, 2022

В миротворческой операции ОДКБ от России будут участвовать подразделения воздушно-десантных войск. Их задачей станет "охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка", пояснили в ОДКБ. Точная численность подразделений неизвестна. В миротворческой операции ОДКБ от России будут участвовать подразделения воздушно-десантных войск. Их задачей станет "охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка", пояснили в ОДКБ. Точная численность подразделений неизвестна. Тем временем в МИД Беларуси сообщили, что страна готова принять участие в операции ОДКБ для оказания помощи Казахстану в сложившейся ситуации. "Спутник Армения" передает, что от Армении в Казахстан отправятся 70 военнослужащих, которые будут обеспечивать охрану объектов стратегического значения на фоне массовых протестов в стране. Как сообщает RT, в Казахстан из Таджикистана также отправятся около 200 военных для охраны правопорядка. Между тем киргизские подразделения не будут вовлечены в противостояние с протестующими, они будут только охранять важные объекты, сообщил пресс-секретарь президента Киргизии.

В свою очередь, Токаев приказал вооруженным силам, Комитету нацбезопасности Казахстана, Министерству внутренних дел (МВД), Нацгвардии и другим силовым структурам повысить боевую готовность.

Президент Казахстана призвал обеспечить непрерывность работы банков и других финансовых учреждений после стабилизации обстановки, а также защитить диппредставительства и зарубежные предприятия, действующие на территории страны.

В свою очередь, в Нур-Султане полиция и силовые структуры переведены на усиленный режим работы. По словам акима Алтая Кульгинова, призывы деструктивных сил наблюдаются и в столице Казахстана. Градоначальник призвал жителей воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Сообщается, что в Нур-Султане работает оперативный штаб по установлению порядка и обеспечению безопасности граждан, общественный транспорт курсирует в штатном режиме, объявлен режим чрезвычайного положения и введен комендантский час с 23.00 до 7.00. Протесты продолжаются



Тем временем в Алма-Ате на площадь Республики снова начали стекаться протестующие, пишет "Спутник Казахстан".

По данным издания "Vласть", протестующие в Алма-Ате собрались вокруг 1-й и 7-й городских больниц. У 7-й больницы начались столкновения полиции с собравшимися жителями.

В Алматы протестующими окружены первая и седьмая городские больницы, сообщила комендатура города. Источники Vласти ранее сообщали, что в районе 7 больницы происходят столкновения с полицией. — Vласть (@Vlastkz) January 6, 2022



Заместитель градоначальника Ержан Бабакумаров заявил, что протестующие перекрыли дорогу к обеим больницам, а кареты "неотложки" не могут доставить пациентов в медучреждения. Тем не менее больницы продолжают работать в штатном режиме.

Тем временем мародеры напали на офисы пяти телеканалов - МИР, "Казахстан", "Хабар", "Евразия", КТК, пишет "Спутник Казахстан". Сообщается, что во время атаки пострадал один из сотрудников телеканала "Казахстан", он получил легкие травмы.

По данным "Хабар 24", Мародеры повредили дорогую аппаратуру и украли видеокамеры из офисов. На месте происшествия работают пожарные.

Как передает "Спутник Казахстан", в Алма-Ате началась зачистка улиц, силовики задерживают нарушителей.

В городе Актау, который расположен на западе Казахстана также прошел митинг, но он был мирным и протестующие объявили о его завершении. По словам собравшихся, власти удовлетворили их требования, но расходиться пока никто не собирается.

"Спутник Казахстан" пишет, что в Таразе протестующие сожгли три здания - областного департамента, городского управления отдела полиции №1. Также митингующие сожгли около 50 полицейских автомобилей. Сейчас ситуация в городе стабилизировалась.

Как сообщалось ранее, массовые протесты начались в первые дни 2022 года из-за повышения цен на сжиженный газ. Постепенно протесты охватили крупнейшие города страны и к среде, 5 января, привели к жестким столкновениям, мародерству, захватам административных зданий.

6 января, в результате продолжающихся протестов правительство Казахстана решило пойти на уступки и снизить цены на газ, как этого требовали жители. По данным Baza, сниженные цены будут действовать 180 дней. Для разных областей она теперь составляет от 50 до 70 тенге за литр.

Более 1000 пострадавших, погибли 13 сотрудников полиции

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, в результате протестов в стране пострадали более 1000 человек, из них почти 400 госпитализированы. "Спутник Казахстан" сообщает, что в столкновениях в Алма-Ате погибли 13 сотрудников полиции, 353 пострадали.

Также было обнаружено обезглавленное тело одного из убитых сотрудников силовых структур, пишет РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение. Однако власти Казахстана сообщают о двух трупах полицейских с отсеченными головами.

Некоторые СМИ стали заявлять и о третьем обезглавленном сотруднике полиции, однако эта информация пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в результате попыток захвата зданий в Алма-Ате и окрестностях были убиты десятки участников беспорядков.

Авиакомпании отменяют рейсы



Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила все запланированные на вечер 6 января рейсы в Алма-Ату, Актау и Нур-Султан, сообщили представители авиаперевозчика.

В свою очередь, "Интерфакс" пишет, что крупнейшая казахстанская авиакомпания AirAstana отменила все рейсы до 7 января из-за отсутствия интернета.

Между тем российский авиаперевозчик S7 заявил, что прекращена продажа билетов на собственные совместные с Air Astana рейсы в Казахстан до 23 января.

Как сообщает РИА Новости, Казахстан также временно приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом ЧП.