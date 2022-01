Казахстан: страны ОДКБ прислали своих солдат, вооруженным протестующим пригрозили уничтожением

В Казахстане уже несколько дней идут массовые протесты, которые привели к серьезным столкновениям жителей с полицией и попыткам захвата административных зданий. В ночь на 6 января Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы после обращения за помощью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В Кызылординской области на юге Казахстана проводят антитеррористическую операцию, заявила глава региона Гульшара Абдыкаликова в эфире "Хабар 24". В регионе действует красный уровень террористической опасности, передает Deutsche Welle.

К вечеру четверга силовики освободили бывшую резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате и под контроль все здания госорганов в городе, а также расчистили площадь Революции.

В ходе протестов в Казахстане пострадали более тысячи человек, сообщил телеканал "Хабар-24" со ссылкой на данные Минздрава страны. Почти 400 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.

Как заявил МВД Казахстана, тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение, сообщает РИА "Новости".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудил с и. о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди ситуацию в республике. Как отмечается в пресс-службе Государственного департамента, глава американской дипломатии заявил о поддержке США конституционных институтов и свободы СМИ в Казахстане, призвал к мирному урегулированию кризиса с соблюдением прав человека.

Тем временем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал на своей странице в Twitter, что внешняя военная помощь Казахстану приносит воспоминания о ситуациях, которых лучше избегать. Онтакже подчеркнул, что ЕС готов "оказать помощь в урегулировании кризиса".

Great concern about developments in #Kazakhstan.

Rights and security of civilians must be guaranteed.

External military assistance brings back memories of situations to be avoided.

EU is ready to support in addressing this crisis.