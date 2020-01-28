Казахстан ужесточает правила въезда в страну для китайцев

В Казахстане буду требовать медсправки от прибывающих граждан Китая. Пекин рекомендует всем жителям страны отложить поездки за рубеж.

Из-за угрозы заражением китайским коронавирусом 2019-nCoV Казахстан прекращает выдачу электронных виз прибывающим в страну китайцам, а также будет требовать у всех граждан КНР, подающих заявление на визу, медицинскую справку о состоянии здоровья. Об этом заявил во вторник, 28 января, первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев.

По словам дипломата, Казахстан также обратился к китайским властям с просьбой разрешить покинуть фактически находящийся на карантине город Ухань 98 казахстанским студентам.

В настоящий момент в целях предупреждения завоза и распространения заболевания в Республике Казахстан в аэропортах страны усилен мониторинг рейсов, прибывающих из Китая. "В аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль, все пассажиры проходят сканирование тепловизором", говорится на сайте МИД Казахстана.

Эвакуация иностранных граждан из Китая из-за коронавируса

В свою очередь власти КНР, чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению коронавируса, рекомендуют своим гражданам отложить поездки за рубеж, "если в них нет особенной необходимости".

Отдельные страны, такие как США, уже организовали эвакуацию своих граждан из Китая в связи с эпидемией. Как сообщает газета The Wall Street Journal, изначально планировалось, что эвакуация будет проведена уже в воскресенье, 26 января, однако из-за улаживания формальностей с чартерным рейсом она была отложена. По информации агентства РБК, самолет из Китая прибудет в Сан-Франциско 28 января. Аналогичные меры готовят также Франция, Германия и Нидерланды. Как сообщает во вторник информагентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Южной Кореи Чон Се Гюна, на текущей неделе Сеул также отправит в Китай несколько чартерных рейсов для эвакуации граждан страны из города Уханя, ставшего эпицентром распространения вируса.

Влияние коронавируса на экономику Китая

По данным агентства AFP, в настоящий момент в китайской провинции Хубэй, где находится город Ухань, закрыты рестораны, кинотеатры и музеи, многие компании дали указание своим сотрудникам не приходить в офис и работать из дома.

Эксперты прогнозируют, что подобная ситуация окажет неблагоприятное влияние на развитие китайской экономики. Они подчеркивают, что эпидемия, вызванная вирусом 2019-nCoV, произошла в самое неблагоприятное время - в период, когда миллионы жителей Китая традиционно отправляются в путешествия по стране и за рубеж в связи с празднованием нового года по лунному календарю.

Симптомы коронарвируса из Китая

Симптомы коронарвируса напоминают признаки заражения простудой или гриппом. Это общее недомогание, головные боли, кашель и повышенная температура. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней. В течение этого времени возможно заражение вирусом.

По последним данным, от легочной болезни, которую вызывает вирус, уже скончались более сотни пациентов. 27 января власти Китая официально подтвердили 81 летальный исход, по данным на утро 28 января, в стране скончались еще 25 пациентов (24 проживали в провинции Хубэй и один - в Пекине).

Кроме Китая, случаи заражения опасным коронавирусом уже были зафиксированы в США, во Франции, на Тайване, в Южной Корее, Японии и некоторых других странах. В ночь на 28 января власти федеральной земли Бавария также подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Германии.