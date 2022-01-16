Казахстан: власти говорят о 225 погибших во время протестов, родственники Назарбаева потеряли посты в энергокомпаниях

Власти Казахстана заявили, что во время массовых акций протеста, прокатившихся по стране в начале января, погибли 225 человек, в том числе 19 военных и полицейских. Это первые официальные оценки числа жертв событий, в ходе которых были на некоторое время были захвачены и сожжены несколько правительственных зданий; власти задержали несколько тысяч участников выступлений. Между тем, стало известно, что из национальных энергокомпаний Казахстана уволены Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев, которых СМИ называют партнерами дочерей Нурсултана Назарбаева, Дариги и Алии.

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В субботу представители прокуратуры и минздрава республики сообщили на совместном брифинге, что во время выступлений пострадали 4578 человек. "За время беспорядков в морги поступили 225 погибших, — сказал начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев. — Среди них есть вооруженные бандиты, которые участвовали в нападении на здания органов правоохранительных органов. Есть и мирные граждане".

Шалабаев и представитель минздрава Асель Артакшинова уточнили, что 175 погибших из 225 умерли уже после госпитализации. Еще 265 по-прежнему госпитализированы, 67 человек находятся в реанимации.

После того, как выступления в Казахстане были подавлены, власти говорили о задержании около 8 тыс. человек. Однако на брифинге в субботу представитель прокуратуры сообщил, что власти задержали 672 подозреваемых, 446 из которых уже арестованы. По данным прокуратуры, возбуждено 540 уголовных дел, в том числе 44 по обвинениям в терроризме и 34 — в массовых беспорядках.

Выступления в Казахстане начались в первых числах января в западной Мангистауской области из-за повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней протесты переросли в стычки с полицией, при этом участники демонстраций выдвигали не только экономические, но политические требования.

Акции быстро распространились по всему Казахстану, охватив к четвертому января все крупные города страны.

Чрезвычайное положение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всей стране. В стране был почти полностью отключен интернет.

Президент возложил на правительство вину за "допущение протестной ситуации" и отправил его в отставку. Также Токаев объявил, что на фоне беспорядков сам займет должность секретаря Совета безопасности, которую до него занимал первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, правивший страной с момента распада СССР.

5 января в крупнейшем городе страны Алматы и в некоторых других регионах Казахстана начались столкновения, протестующие разгромили и сожгли несколько административных зданий; параллельно с этим группы людей громили и грабили магазины, а также поджигали автомобили на улицах.

Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о помощи, в результате чего в Казахстан был направлен контингент членов этого военного блока.

7 января президент страны объявил о восстановлении порядка. Власти Казахстана обвинили в разжигании протестов иностранные силы, но не предъявили доказательств их причастности к произошедшему.

На этой неделе власти заявили, что миссия ОДКБ в Казахстане выполнена, и войска начали выводить.

Двое родственников Назарбаева покинули корпоративные посты

Власти Казахстана в субботу подтвердили, что из национальных энергокомпаний страны уволены Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев, которых СМИ называют, соответственно, мужем и партнером дочерей Нурсултана Назарбаева Дариги и Алии.

Шарипбаев занимал должность председателя правления нацинальной компании "Казахгаз". По данным некоторых СМИ, он состоит в неофициальном браке со старшей дочерью первого президента Казахстана Даригой.

Димаш Досанов с 2015 года женат на младшей дочери Нурсултана Назарбаева Алие. В течение своей карьеры он занимал руководящие посты в нефтегазовых компаниях, а с января 2016 года был первым заместителем генерального директора АО "КазТрансОйл", а затем — генеральным директором этой компании, которая управляет нефтепроводами Казахстана. По данным портала TengriNews, он имеет степень магистра делового администрирования (МВА) Джорджтаунского университета в США.

Сообщение об увольнении Шарипбаева и Досанова появилось на сайте инвестхолдингда "Самрук-Казына", объединяющего национальные компании страны.

После того, как Назарбаев лишился поста главы Совета безопасности Казахстана, некоторые наблюдатели заговорили о том, что в стране начался демонтаж его наследия. Сам елбасы после и во время протестов на публике не появлялся, хотя его представители говорили, что он находится в Казахстане.

Как передает агентство КазТАГ, уличные таблички с именем Назарбаева стали пропадать по всей стране. В частности, с таблички на здании Фонда Назарбаева в столице страны Нур-Султане пропало название организации, в котором упоминается имя елбасы, сообщает агентство. Его корреспонденты также сообщают, что власти Алматы пока не спешат восстанавливать таблички на проспекте имени Назарбаева, разбитые во время акций протеста.

Также в стране идет сбор подписей под петицией с просьбой переименовать город Нур-Султан обратно в Астану.

Богатейшие люди Казахстана

81-летний Нурсултан Назарбаев управлял Казахстаном с 1989 по 2019 год, сначала как глава местной Коммунистической партии, а затем как президент.

Несколько членов его семьи и бывших соратников, по версии журнала Forbes, находятся в списке богатейших людей Казахстана. Так, Динара Кулибаева, вторая дочь Назарбаева, и ее муж Тимур Кулибаев являются мажоритарными акционерами "Народного банка Казахстана", крупнейшего в стране. По оценке Forbes, рыночная стоимость их доли составляет около 2,8 млрд долларов.

Кайрат Боранбаев, сват Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, владеет франшизой McDonald's в Казахстане и Беларуси, а также долями в других бизнесах.

Булат Утемуратов, бывший помощник Назарбаева, имеет доли в сфере недвижимости, банковском секторе и телекоммуникациях. По данным Forbes, он также владеет долей мирового сырьевого гиганта Glencore.