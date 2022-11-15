"Каждая пядь должна быть защищена". Лидеры стран Балтии поддержали Польшу после взрывов ракет
Foto: Pexels.com, Kaboompics

Лидеры Латвии, Литвы и Эстонии во вторник вечером синхронно выступили в поддержку Польши, которая, предположительно, подверглась ракетному удару.

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"Латвия солидарна с нашим близким другом и союзником Польшей. Готовность и решимость со стороны союзников по НАТО защищать наших людей и территории крепки как камень", — сообщил в Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич возложил ответственность за взрывы на Россию. "Удар российских ракет по территории страны НАТО — очень опасная эскалация со стороны Кремля. Латвия выражает полную солидарность с нашими польскими союзниками и поддержит любые действия, которые Польша сочтет приемлемыми. Россия понесет полную ответственность за все последствия", — отметил Ринкевич в своем профиле в Twitter.


"Литва решительно солидарна с Польшей. Каждая пядь территории НАТО должна быть защищена", — так прокомментировал взрывы в Польше президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter-аккаунте.

Позже в Facebook глава страны отметил, что причина взрывов на момент публикации неизвестна, но 15 ноября Россия нанесла ракетный удар по Украине. "В этот напряженный час мы находимся в прямом контакте с нашими коллегами в Польше. Террористический режим будет остановлен объединенными силами союзников", — отметил он.

"Крайне беспокоят сообщения о ракетах, которые поразили Польшу и убили двух человек. Я поддерживаю тесный контакт с президентом Анджеем Дудой, чтобы проконсультироваться о дальнейших шагах", — сообщил в Twitter президент Эстонии Алар Карис. "Эстония, как и все союзники, плечом к плечу защищает каждый дюйм территории НАТО", — добавил он.

"Мы активно общаемся с Польшей, чтобы узнать больше подробностей о произошедшем сегодня. Разумеется, НАТО защищает каждый квадратный метр своей территории, приверженность Эстонии коллективной обороне также непоколебима. Мы обсудим с союзниками, как солидарно и твердо ответить на произошедшее", — прокомментировал падение ракет министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает LETA.

Ранее уже сообщалось, что в среду днем в польском городе Пшеводув, который находится на границе с Украиной, произошло два взрыва, погибли два человека. На месте взрывов обнаружены обломки ракет. Некоторые СМИ со ссылкой на анонимный источник в разведке США сообщили, что ракеты были российскими, однако ни польские власти, ни Пентагон на момент публикации материала не делали официальных заявлений по этому поводу. Реакция Польши будет известна после заседания Совета безопасности страны.

Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором отрицало то, что упавшие в Польше ракеты были российскими.

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