Бывший заключенный Евгений Нужин добровольно согласился вернуться из украинского плена в Россию, сообщил в интервью телеканалу "Дождь" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Позднее Нужина жестоко казнили, а ролик с расправой опубликовали в соцсетях.

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"У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано", — объяснил Подоляк. По его словам, Нужин участвовал в официальной процедуре обмена и в соответствии с юридическими правилами сам принял такое решение.

При этом Подоляк опроверг информацию о том, что бывшего заключенного и наемника ЧВК "Вагнер" обменяли на 20 пленных украинцев. Советник главы Офиса президента Украины заявил, что соглашение было пакетным — Украина вернула 47 своих военнослужащих, Россия — "какое-то число" своих.

Вскоре после объявления в России "частичной" мобилизации президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским военным с призывом сдаваться в плен. Глава государства пообещал им цивилизованное обращение и невозможность выдачи Москве в рамках обменных процедур без согласия сдавшегося.

Евгений Нужин — российский заключенный, осужденный за убийство. Он отбывал наказание в Рязанской области, где был завербован ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине. После сдачи в плен в сентябре, Нужин дал интервью украинским СМИ, где заявил, что изначально хотел воевать на стороне Украины.

Вечером 12 ноября близкий к ЧВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone опубликовал видео жестокого убийства Нужина. Перед смертью мужчина сказал, что "очнулся" в подвале, где ему сообщили, что его будут "судить". Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал ролик "прекрасной режиссерской работой" и предположил, что к похищению и убийству Нужина может быть причастно ЦРУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент, заявив, что убийство российского гражданина — "это не наше дело".