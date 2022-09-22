Керсти Кальюлайд надела в Киеве футболку с надписью про русский корабль: подписчики не оценили
Foto: screenshot/ETV

На прошлой неделе бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, находясь в Киеве на конференции, надела футболку с провокационной надписью „русский военный корабль, iдi на***".

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Кальюлайд открыто высказывается в поддержку Украины, по поводу футболки она отметила, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не возражал против ее наряда. Тем не менее, комментаторы под постом не разделили точку зрения Кальюлайд, заявляя, что, прежде чем ставить подобные фотографии, стоит хотя бы перевести, что значат слова на одежде.

Бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд известна своими громкими высказываниями, вспомнить, например, ее толстовку с надписью „Слово свободно" на церемонии принесения присяги министров в 2019 году, отмечает Delfi.ee.

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