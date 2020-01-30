Керсти Кальюлайд посетила российскую антарктическую станцию "Беллинсгаузен"

Президент Керсти Кальюлайд в ходе экспедиции по Антарктике по следам адмирала Беллинсгаузена в среду посетила российскую исследовательскую станцию "Беллинсгаузен", где отметили 200-летие открытия Антарктиды, сообщает Err.ee.

"На российской исследовательской станции "Беллинсгаузен" прошло самое торжественное мероприятие. Помимо стран, имеющих здесь научные станции, на мачте развевался и эстонский триколор, – написала президент в соцмедиа. – Открытие, сделанное 200 лет назад, было важным для всего человечества, и по этому примеру мы сегодня должны развивать международное сотрудничество и многосторонность".

По ее словам, хорошим примером сотрудничества и его эффективности в Антарктиде, могут служить сфера науки и защиты окружающей среды.

"Например, мы решили проблему озоновой дыры, которая требовала быстрого, решительного, а не просто международного сотрудничества. Однако сегодня мы здесь видим явные признаки таяния ледников, и они понятны всем. Неважно, откуда мы пришли и какую страну представляем, сообща мы можем что-то предпринять и напрячься ради будущего. Вместе с руководителями антарктической станции мы разрезали праздничный торт", – сообщила президент.

Эстонская экспедиция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды Беллинсгаузеном, началась 11 июля из российского Кронштадта. По пути следования яхта сделала 38 остановок в 20 странах. К экспедиции на время присоединилась и президент Эстонии.

Фаддей Беллинсгаузен родился на острове Сааремаа в 1778 году. В 1819 году он отправился на шлюпах "Восток" и "Мирный" (им командовал Михаил Лазарев) к берегам неизведанной южной земли. В ходе экспедиции были открыты материк Антарктида и 29 островов.

Керсти Кальюлайд заявила, что Беллингсгаузена эстонцы могут считать "нашим человеком".

"Адмирал Беллинсгаузен — хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле — наш человек. Он с Сааремаа, он видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться этим", — сказала Кальюлайд в видеоролике, размещенном в аккаунте президента на Facebook.