Керсти Кальюлайд утвердила новое правительство Эстонии

Президент Керсти Кальюлайд утвердила в должности новое правительство, которое сформировали Партия реформ и Центристская партия. Это произошло во вторник рано утром, в 08:44, сообщает Delfi.ee.
Главой правительства стала Кая Каллас из Партии реформ.
Правительство Эстонии формируется из 14 министров. Обе партии, образовавшие новую коалицию, поделили портфели пополам.
От Центристской партии в новом правительстве министром окружающей среды стал Тынис Мельдер, министром культуры — Аннели Отт, министром экономики и инфраструктуры — Таави Аас, министром государственного управления — Яак Ааб, министров внутренних дел — Кристьян Яани, министром здравоохранения и труда — Танель Кийк, министром иностранных дел — Эва-Мария Лийметс.
Партию реформ помимо самой Каллас представляют Кейт Пентус-Розиманнус (министр финансов), Сигне Рийсало (министр социальной защиты), Калле Лаанет (министр обороны), Урмас Круузе (министр сельской жизни), Лийна Керсна (министр образования и науки), Андрес Сутт (министр внешней торговли и информационных технологий и Марис Лаури (министр юстиции).
Кальюлайд отметила, что две недели на создание новой коалиции — это очень мало, но больше времени не было, поскольку вирус продолжает бесчинствовать. Президент поблагодарила Партию реформ и Центристскую партию за то, что смогли быстро найти решение. Также она поблагодарила ушедшее правительство и предыдущие правительства, благодаря которым состояние бюджета Эстонии к наступлению кризиса было хорошим и есть возможность брать кредиты.
На свое первое кабинетное совещание правительство Каи Каллас соберется в 14 часов.
Предыдущее правительство, которое сформировала коалиция из Центристской партии, EKRE и Isamaa, работало с 29 апреля 2019 года. Премьер-министр, центрист Юри Ратас, ушел в отставку на фоне коррупционного скандала. Однако, как отмечали многие СМИ, коррупционный скандал — не более чем повод для отставки. Коалиция могла развалиться в любой момент, потому что праворадикальная партия EKRE постоянно попадала в скандалы, связанные с высказываниями ее представителей. Это то территориальные претензии к России, то призывы геям переехать в Швецию, а небелым жителям просто покинуть страну.
Один из основателей партии Март Хельме ушел в отставку с поста министра внутренних дел после того, как в радиоэфире назвал избранного президента США Джо Байдена коррупционером. Ранее ему пришлось извиняться за то, что он сравнил премьер-министра Финляндии Санну Марин с кухаркой.