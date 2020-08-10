КГБ Беларуси: на Светлану Тихановскую готовилось покушение

На кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение, заявил председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик, пишет со ссылкой на ТАСС портал телеканала "Дождь".

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Вакульчик рассказал, что спецслужбы узнали об опасении за жизнь Тихановской из объединенного штаба оппозиции. В то же время в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что "нужна сакральная жертва".

Для охраны штаба было выделено 120 силовиков. "Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", — сообщил глава КГБ. Отправителя сообщения установили, в ближайшее время его задержат.

Одновременно, Штаб Тихановской уверяет, что не обращался к властям страны с просьбой о защите на фоне массовых протестов, заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. Об этом сообщает РИА "Новости".

Представители штаба требовали, чтобы силовые ведомства "охраняли мирных граждан на улицах города, как им и положено делать", подчеркнула Красулина.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что правоохранителям в Минске пришлось вечером 9 августа защищать в ходе беспорядков не только обычных граждан, но и представителей объединенного штаба его соперника Светланы Тихановской.

9 августа после окончания голосования в городах Беларуси начались акции протеста. МВД сообщило о трех тысячах задержанных, многие пострадали в столкновениях с силовиками. В результате акций СК завел 21 уголовное дело, по ним проходят больше 80 человек.