КГБ Беларуси обвинил Ходорковского в причастности к организации попытки госпереворота

Комитет госбезопасности Беларуси обвинил бизнесмена Михаила Ходорковского в попытке организовать государственный переворот. Об этом глава КГБ Иван Тертель заявил в документальном сериале "Беларусь против цветной революции", передает "Белта".
Как пишет портал телеканала "Дождь", Тертель назвал нескольких человек, которые "управляют медийными лицами переворота":
- эксперт по вопросам гражданского общества Европейского фонда за демократию, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла, экс-министр иностранных дел Словакии Павол Демеш,
- бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, экс-руководитель организации Freedom House Дэвид Кремер,
- сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский,
- директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис,
- исполнительный директор Европейского фонда за демократию Ежи Помяновски,
- российский олигарх Михаил Ходорковский.
"Самую важную" роль в попытке переворота и организации протестов в КГБ отвели США.
Власти Беларуси уже обвиняли в причастности к событиям в стране Германию, Чехию, Польшу, Литву и Украину.