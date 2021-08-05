КГБ Беларуси обвинил Ходорковского в причастности к организации попытки госпереворота

Комитет госбезопасности Беларуси обвинил бизнесмена Михаила Ходорковского в попытке организовать государственный переворот. Об этом глава КГБ Иван Тертель заявил в документальном сериале "Беларусь против цветной революции", передает "Белта".

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Как пишет портал телеканала "Дождь", Тертель назвал нескольких человек, которые "управляют медийными лицами переворота":

эксперт по вопросам гражданского общества Европейского фонда за демократию, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла, экс-министр иностранных дел Словакии Павол Демеш,

бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, экс-руководитель организации Freedom House Дэвид Кремер,

сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский,

директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис,

исполнительный директор Европейского фонда за демократию Ежи Помяновски,

российский олигарх Михаил Ходорковский.

"Самую важную" роль в попытке переворота и организации протестов в КГБ отвели США.

Власти Беларуси уже обвиняли в причастности к событиям в стране Германию, Чехию, Польшу, Литву и Украину.