КГБ Беларуси обвинил Ходорковского в причастности к организации попытки госпереворота
Foto: DELFI.lt

Комитет госбезопасности Беларуси обвинил бизнесмена Михаила Ходорковского в попытке организовать государственный переворот. Об этом глава КГБ Иван Тертель заявил в документальном сериале "Беларусь против цветной революции", передает "Белта".

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Как пишет портал телеканала "Дождь", Тертель назвал нескольких человек, которые "управляют медийными лицами переворота":

  • эксперт по вопросам гражданского общества Европейского фонда за демократию, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла, экс-министр иностранных дел Словакии Павол Демеш,
  • бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, экс-руководитель организации Freedom House Дэвид Кремер,
  • сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский,
  • директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис,
  • исполнительный директор Европейского фонда за демократию Ежи Помяновски,
  • российский олигарх Михаил Ходорковский.

"Самую важную" роль в попытке переворота и организации протестов в КГБ отвели США.

Власти Беларуси уже обвиняли в причастности к событиям в стране Германию, Чехию, Польшу, Литву и Украину.

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