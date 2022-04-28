Киев допустил нанесение ударов по военной инфраструктуре России

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что Украина будет защищаться от российской военной агрессии любым способом, в том числе ударами по российским складам и базам.

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Он подчеркнул, что "мир это право признает", и сослался на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина должна сама решать, наносить ли удары по военным объектам в России.

Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по 🇷🇺 військових об‘єктах, заявив @SecBlinken. Росія напала на 🇺🇦 та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах 🇷🇺 убивць. Світ це право визнає. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

Подоляк накануне заявил, что интенсивность "демилитаризации" приграничных районов России в последующие недели будет существенно нарастать. "Такая интенсивность конфликта безусловно будет отражаться на приграничных районах РФ, - приводило слова Подоляка агентство УНИАН. - Там будут стремительно расти панические настроения. Там будут появляться конфликтные ситуации. Там будут взрываться склады. И это будет только углубляться".

В ночь на четверг в Белгороде сработали системы ПВО, а ранее в области загорелся склад боеприпасов в районе села Старая Нелидовка. Взрывы и пожары на нефтебазах и складах боеприпасов в последнее время все чаще происходят в восточных регионах России Белгородской, Курской и Воронежской областях. Напрямую ответственность за эти происшествия Украина на себя еще не брала.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью BBC Breakfast заявил, что "если бы Украина действительно решила атаковать структуру тылового обеспечения российской армии, это было бы законно с точки зрения международного права".