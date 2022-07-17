Киев может использовать "Хаймарсы" для ударов по объектам в Крыму

Представитель управления военной разведки украинского минобороны Вадим Скибицкий допустил, что украинские войска могут применить высокоточные американские РСЗО HIMARS для ударов по российским объектам в Крыму.

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По его словам, Крымский полуостров сейчас используется как хаб для перемещения захватчиков, и на его территории часто можно увидеть скопления российских военных и техники.

Также Скибицкий сказал, что целью для украинских РСЗО может стать российский Черноморский флот, который, по его словам, регулярно используется для ракетных обстрелов Украины.

В Пентагоне и администрации Джо Байдена, передавая ВСУ системы залпового огня, поставили условие, что она не будет применяться по территории России, однако не стали уточнять, подразумевается ли под этим и Крым, который был аннексирован Россией в 2014 году.

До начала поставок в Украину систем HIMARS, а также ракет типа "Гарпун", высокопоставленные украинские военные не исключали, что построенный несколько лет назад Крымский мост, связывающий полуостров с Россией, может стать целью для удара. При этом они оговаривались тогда, что в настоящий момент украинская армия не располагает средствами, которые бы гарантированно позволяли его разрушить.