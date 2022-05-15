Киев не пойдет на прекращение огня при потере части территории

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со скепсисом оценивает перспективу договоренности с Россией о прекращении огня.

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"В режиме прекращения огня нет ничего плохого при условии, что он является первым шагом на пути к освобождению украинской территории", - заявил он вечером в субботу, 14 мая, в эфире телеканала Bild TV. "Однако мы не станем мириться с потерей части территории", - добавил дипломат.

По его словам, Киев не допустит, чтобы дипломатия "продлевала страдания" украинского народа и лишь откладывала следующую фазу войны.

При этом Кулеба призвал население Германии проявить солидарность с Украиной, согласившись потерпеть последствия наложенных на Россию Западом санкций. "Иногда лучше помочь другому, согласившись непродолжительное время жить с лишениями, вместо того чтобы сидеть дома, смотреть телевизор и ничего не делать, допуская, что проблема в конце концов постучится и в твою дверь", - заявил дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Королевскому институту международных отношений предупредил, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, если ее вооруженные силы продолжат убивать мирное население.