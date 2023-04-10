Киев обвинил Ватикан в отождествлении агрессора и жертвы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Киеве указали, что ожидают от Святого престола "глубокого понимания справедливости и ответственности".

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Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал Крестный ход в Ватикане в католическую Страстную пятницу 7 апреля. "К сожалению, мы вынуждены констатировать, что Крестный ход в нынешнем году был вновь омрачен попыткой поставить на одну доску жертв и агрессоров", — цитирует агентство KNA в понедельник, 10 апреля, слова Николенко.

"Совместное участие украинца и россиянина искажает реальность, в которую Россия погрузила украинцев, совершая в их отношении геноцид. Мы ожидаем от Святого престола действий, основанных на глубоком понимании справедливости и ответственности за восстановление мира в Украине и воздаяние справедливости. Отождествление Украины с Россией вызывает страдание и не содействует примирению. Такой шаг хоронит основополагающие принципы справедливости и всеобщей морали и дискредитирует концепцию мира и братства", — заявил украинский дипломат.

"Оскорбительный характер" процессии в Ватикане

Николенко выразил сожаление по поводу того, что Ватикан не прислушался к аргументам украинской стороны об "оскорбительном характере такого жеста". "Примирение возможно лишь после победы Украины, наказания всех российских преступников и просьбы о прощении", — подчеркнул представитель украинского МИДа.

На десятой остановке Крестного хода в Колизее 7 апреля двое подростков из Украины и России совместно призвали к миру. Украинский подросток из оккупированного россиянами украинского портового города Мариуполь рассказал, что его город разрушен. Со своей стороны российский подросток рассказал, что его старший брат погиб на войне.

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