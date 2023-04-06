Киев: Переговоры по Крыму возможны после контрнаступления
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Украине не исключают возможности переговоров с Россией о будущем аннексированного РФ Крыма после успешного контрнаступления украинской армии, которое может начаться весной. "Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы достигнем административной границы с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса", — заявил заместитель руководителя офиса президента Украины по международным вопросам Андрей Сибига британской газете Financial Times в четверг, 6 апреля. Однако, по его словам, "это не значит, что мы исключаем путь освобождения (Крыма. — Ред.) нашей армией".

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Как отмечает британское издание, западные чиновники, которые скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и опасаются, что любая попытка сделать это военным путем может привести к эскалации войны Путиным, возможно, с применением ядерного оружия, могут вздохнуть с облегчением после этого заявления Сибиги.

Украина прекратила прямые консультации с Россией о прекращении войны в апреле 2022 года. До этого она была готова вести переговоры с Москвой о будущем Крыма, а не настаивать на его возвращении военным путем. После аннексии Россией четырех украинских регионов в сентябре прошлого года Зеленский подписал указ, объявляющий переговоры с Путиным невозможными. В этой связи Financial Times отмечает, что высказывание сотрудника офиса украинского президента стало "наиболее открытым заявлением о заинтересованности Киева в переговорах" с РФ с апреля 2022 года.

Киев: Крымский мост будет демонтирован


5 апреля о возможности переговоров с Россией по Крыму заявил в интервью "Радио Свобода" и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, они станут возможны только после вывода российских войск с территории Украины. Подоляк, кроме того, заявил о том, что Крымский мост в итоге будет демонтирован. Днем ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины представил программу "12 шагов по деоккупации Крыма" — план юридических и организационных мероприятий, которые будут проведены после возвращения полуострова в состав Украины. В нем, среди прочего, также говорится о планах разрушить Крымский мост "с целью обеспечения полной свободы мореходства".

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