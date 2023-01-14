Киев подвергся новой ракетной атаке. В областях Украины повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

В Киеве утром 14 января была объявлена воздушная тревога. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о ракетном ударе по объектам критической инфраструктуры столицы.

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По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Голосеевском районе города обломки ракеты упали на нежилую территорию. По предварительным данным киевской городской военной администрации, есть попадание в объект инфраструктуры. Сообщается о перебоях с напряжением в электросети.

Ранее 14 января о взрывах сообщили в Киевской, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях. В Очакове и Киевской области произошли пожары на объектах инфраструктуры; помимо этого, в Киевской области повреждены 18 частных домов. Мэр Харькова подтвердил обстрел города; глава областной администрации предупредил о возможных отключениях света.

Руководитель Черкасской области заявил, что в течение дня возможны новые ракетные удары.