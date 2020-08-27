Киев приостанавливает все контакты с Минском
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Украина приостанавливает все контакты с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не убедятся, что это не наносит потерь репутации Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире теленала "1+1", передает РИА "Новости".

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"У нас сейчас все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены", — заявил Кулеба.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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Source

Gazeta.ru

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Gazeta.ru

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Выборы президента Белоруссии
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