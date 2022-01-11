Киев призывает Шольца склонить Путина к переговорам

Германия должна приложить усилия к тому, чтобы Украину в ближайшее время приняли в Евросоюз и НАТО, "пустить на лом" газопровод "Северный поток - 2", проходящий по дну Балтийского моря, обеспечить поставки в Украину оборонительного вооружения и организовать встречу в "нормандском формате" в Берлине. Такие требования в адрес канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) выдвинул посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью информагентству Reuters, опубликованному во вторник, 11 января.

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По мнению Мельника, Шольц должен активнее играть роль посредника в конфликте между Украиной и Россией. "Именно сегодня нам требуется личное участие федерального канцлера Олафа Шольца, чтобы принудить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров", — заявил украинский дипломат.

Подобная инициатива, по словам Мельника, стала бы "лакмусовой бумажкой для новой внешней политики Германии". С точки зрения Киева, которую выразил Мельник, политика ФРГ по отношению к России на данный момент является слишком мягкой: "с Кремлем слишком часто вступают в диалог и слишком редко проявляют по отношению к нему жесткость".

Призыв поставить Украине вооружение

По словам Мельника, оборонительные вооружения, которое Германия могла бы поставить Украине, "существенно увеличило бы обороноспособность" его страны.

Страх перед большими потерями российских ВС в случае нового вторжения в Украину стал бы для Путина ключевым аргументом в пользу того, чтобы не начинать войну, заявил дипломат. При этом он добавил, что "германский опыт в сфере коммунальных реформ и лучшие советники по децентрализации мало чем помогут" Украине в этой сфере.

Україна вимагає від нового уряду Німеччини відкинути морально хибну політику блокування і негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від 🇷🇺агресії. Берлін несе таку ж історичну відповідальність перед Україною як і перед Ізраїлем: інтерв‘ю газеті Berliner Morgenpost pic.twitter.com/aQtb84zD25 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 10, 2022

Возможный саммит в "нормандском формате" в Берлине

Что касается возможного проведения в Берлине саммита в "нормандском формате", то, по мнению украинского посла, это мероприятие помогло бы "склонить Путина к переговорам без предварительных условий и начать все с начала". При этом Мельник допустил подключение к переговорному процессу американской стороны. "Ясно и то, что нам нужны американцы, чтобы вести переговоры с Путиным с единой позиции силы", — подчеркнул он.

Мельник указал, что Украина готова добросовестно выполнять минские соглашения. Однако, учитывая, что Россия "создала новые факты", раздав в Донецкой и Луганской областях сотни тысяч паспортов РФ, сегодня к этим договоренностям "нужен креативный подход", добавил дипломат.

Комментируя переговоры России и США, стартовавшие 10 января в Женеве, Мельник заявил, что Украина "обязательно" должна в них участвовать. "Наш основной принцип: не решать ничего насчет Украины без Украины", — подчеркнул он.

Перспектива членства Украины в НАТО

При этом Мельник позитивно отозвался о позиции Запада, отказавшего России в праве наложить запрет на перспективу вступления Украины в НАТО. В то же время отложить принятие Украины в альянс "до китайской Пасхи", чтобы избежать угрозы войны, было бы неправильно, сказал посол. "Нельзя идти на дурные компромиссы с Россией в ущерб Украине", — отметил представитель Киева, добавив, что его правительство не сомневается, что Украину рано или поздно примут в НАТО.

Целью американо-российских переговоров должно стать возвращение на позиции 2013 года, полагает Мельник. Для этого Россия должна вернуть Украине аннексированный полуостров Крым, вывести свои войска и частные военные компании из Донбасса, а также "выплатить Украине миллиардные репарации на восстановление", резюмировал дипломат.