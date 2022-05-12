Киев сообщил о "трудных переговорах" по эвакуации раненых с Азовстали
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Украинские власти ведут переговоры с российской стороной о возможности эвакуации десятков тяжело раненых украинских военных с территории осаждённого металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщила в четверг вице-премьер Украины Ирина Верещук. Об этом пишет Радио свобода.

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"Сейчас идут переговоры только о судьбе 38-ми серьёзно раненых", - написала Верещук в Telegram-канале, отметив, что никаких консультаций об обмене 500 или 600 человек, о которых писали некоторые медиа, в настоящий момент не ведётся.

Одновременно Ирина Верещук рекомендовала воздерживаться от публичных комментариев деталей переговоров или вмешательства в процесс, чтобы не допустить распространения дезинформации или не сорвать возможных договорённостей.

Как полагают власти в Киеве, на "Азовстали" могут оставаться ещё около ста гражданских.

10 мая Ирина Верещук сообщала, что оборону на "Азовстали" продолжают держать свыше одной тысячи украинских бойцов.

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