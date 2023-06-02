Киев стучится в НАТО. Пустят или предложат альтернативу?

Киев все настойчивее требует приглашения в Североатлантический альянс. Чем ответит НАТО? DW — о возможных вариантах и альтернативных формальному членству мерах обеспечения безопасности Украины.

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Владимир Зеленский очень надеется, что уже на предстоящем в июле в Вильнюсе саммите НАТО Украину официально пригласят в альянс. Так быстро это, очевидно, не произойдет. Большинство западных политических деятелей фактически исключают скорое присоединение Украины к НАТО. Но и ситуация 2008 года, когда лидеры альянса ограничились на саммите в Бухаресте туманными заявлениями о в принципе "открытых" для Украины дверях в НАТО, скорее всего, не повторится. На Западе ищут промежуточный вариант, способный обеспечить безопасность Украины на тот период, пока она не вступит в НАТО и не окажется под защитой пятой статьи Североатлантического договора.

Все страны НАТО "в принципе" за членство Украины

После встречи министров иностранных дел стран НАТО в Осло генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что все страны-участницы блока "в принципе" согласны с тем, что Украина будет также в их рядах.

Прежде, однако, добавил он, она должна пережить российскую агрессию и выйти из войны победителем. "Совершенно ясно, что посреди войны мы не можем говорить о новом членстве", — сказала в Осло и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, имея в виду заявку Киева.

Вместе с тем Столтенберг заметил, что течение войны предсказать очень трудно, а потому в НАТО должны быть готовы к тому, чтобы по ее окончании можно было бы гарантировать безопасность Украины с тем, чтобы исключить повторную попытку России напасть на соседнюю страну. Ясно, что самой надежной гарантией был прием Украины в НАТО, но для этого — помимо отсутствия боевых действий на своей территории — страна должна отвечать целому ряду критериев, чтобы ее пригласили в альянс.

Критерии членства в НАТО

На это обстоятельство обратил внимание, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), отвечая на вопросы о возможном членстве Украины в НАТО на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Молдове. Он упомянул необходимость отсутствия у страны-кандидата пограничных конфликтов с соседями.

В случае ожидаемой победы Украины и вывода российских войск со всех оккупированных и аннексированных украинских территорий, таких конфликтов у Киева больше не будет. Но есть и другие критерии. Членом военно-политического блока НАТО может быть страна с работоспособной демократией, рыночной экономикой, уважительным отношением к меньшинствам, способствующей мирному решению конфликтов, готовой внести военный вклад в операции альянса.

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Некоторые немецкие комментаторы в этой связи многозначительно напоминают, что, например, в 1949 году Португалия, ставшая одной из стран — основательниц НАТО, была авторитарным государством. Мягко говоря, проблематичной была ситуация с "работоспособной демократией" в Турции и Греции, ставших членами НАТО в 1952 году.

"Обозримая перспектива". Это сколько лет?

Впрочем, главное отличие от прежних туманных обещаний оставить для Украины "открытыми двери" в НАТО состоит в том, что теперь в НАТО всерьез думают о том, как обеспечить ее безопасность уже в ближайшее время.

В тексте интервью, которое канцлер Шольц дал изданию Die Welt 22 мая, многие обратили внимание только на его слова о том, что прием Украины в НАТО "не состоится в обозримой перспективе". Но, во-первых, "обозримость" перспектив сейчас представляется намного короче, чем в 2008 году. А, во-вторых, в том же интервью Шольц заявил, что "к сфере гарантий безопасности относится вопрос о том, насколько сильно мы будем обеспечивать Украину вооружениями".

"После войны, — заявил Шольц — Украина будет оснащена вооружениями западного производства". Можно напомнить, что и армии Швеции и Финляндии, которые теперь вступают в НАТО, уже давно оснащаются стандартными натовскими вооружениями.

Еще более подробно Шольц говорил об этом, отвечая на вопросы в Молдове. Речь, по его словам, идет о том, чтобы после войны Украина обрела такую обороноспособность, чтобы не только она сама чувствовала себя в безопасности, но и все прочим странам было неповадно покушаться наи нее.

Пример Израиля для Украины?

Примерно таким образом обеспечивается при поддержке Запада, прежде всего США, безопасность Израиля, хотя эта страна и не может рассчитывать на те гарантии, которые имеют в соответствии с пятой статьей члены НАТО, говорил в эфире программы DW Новости Шоу израильский военный эксперт Давид Шарп.

В случае с Украиной, однако, речь, очевидно, идет не только о поставках вооружений. Об этом говорят и президент Франции Эмманюэль Макрон, и сам Олаф Шольц. Правда, что они имеют в виду, пока не известно. По словам канцлера, "гарантии безопасности должны быть конкретно описаны, и одновременно речь идет о том, чтобы понять, кто их может дать". На этот счет, добавил Шольц, "с друзьями и партнерами ведутся интенсивные дискуссии".

Эксперт: Европа заинтересована в членстве Украины в НАТО

На объективный интерес не только Киева, но и самой Европы в сближении Украины с НАТО, а затем и в ее членстве обращает внимание руководитель группы экспертов по безопасности в берлинском Фонде науки и политики (SWP) Клаудиа Майор. Она указывает на три аспекта.

Во-первых, если когда-нибудь в будущем Украина все-таки окажется захваченной или оккупированной Россией, ни о какой стабильности и безопасности в Европе не может быть и речи. "Так что стабильная и защищенная в НАТО Украина, отвечает и нашим интересам безопасности", — говорит эксперт.

Во-вторых, безопасность Украины необходимо обеспечить на период послевоенного восстановления, чтобы многомиллиардные инвестиции на эти цели не оказались бы потраченными впустую в случае повторной агрессии России. Наконец, в-третьих, членство или хотя бы близость к НАТО могли бы уберечь Украину от неприятных "сюрпризов" в процессе ее предстоящего присоединения к Европейскому Союзу.

В переходный же период — до полноценного членства в НАТО — Клаудиа Майор предлагает предоставить Украине некий промежуточный статус, который позволял бы ей уже принимать участие во встречах и саммитах представителей альянса, даже выступать инициатором созыва заседаний, переводить украинские вооруженные силы на натовские стандарты и проводить совместные учения, как это было и в случае со Швецией и Финляндией еще до их формального присоединения в НАТО.