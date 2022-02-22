Киев требует срочно созвать заседание Совбеза ОНН

Соединенные Штаты поддерживают инициативу Украины и заявляют, что в этом кризисе никто не может остаться в стороне.

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В связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР" Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН. Об этом в ночь на вторник, 22 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез", — говорится в сообщении.

Инициативу Киева поддержал Вашингтон.

"Мы поддерживаем призыв Украины к срочному заседанию СБ ООН. Мы все должны поддержать Украину перед лицом дерзкой попытки России узурпировать суверенную территорию Украины", — написала в Twitter постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

При этом она подчеркнула, что в текущем кризисе никто не может остаться в стороне.

По данным ТАСС, заседание Совбеза ООН по Украине уже запланировано. Оно состоится 22 февраля в 04:00 по Киеву.

Напомним, накануне вечером президент РФ Владимир Путин официально объявил о признании "независимости" "ЛДНР". Такой шаг Москвы вызвал резкое осуждение со стороны других государств.