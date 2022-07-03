Киев: Турция задержала российское судно с украинским зерном

Киев сообщил о задержании в Турции российского судна с зерном

Турецкая таможня задержала российское судно с украинским зерном, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

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"Мы полностью сотрудничаем. Сейчас корабль стоит на входе в порт, он задержан турецкой таможней", - сказал Боднар в эфире украинского телевидения.

По его словам, решение о дальнейшей судьбе судна примут турецкие следователи на заседании, которое назначено на понедельник.

2 июля агентство Рейтер сообщило, что украинская сторона обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать сухогруз "Жибек жолы", который ходит под российским флагом, а на его борту, по утверждению Киева, находится зерно, вывезенное из оккупированного Россией Бердянска.

Судя по данным сервиса Marine Traffic, сухогруз "Жибек жолы" с 1 июля стоит на якоре возле турецкого порта Карасу.

Турецкая сторона информацию о его задержании не комментирует.