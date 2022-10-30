Киев: условие переговоров с Россией - немедленное прекращение войны

"Единственным реалистичным предложением" относительно возможных переговоров с Москвой должно быть "немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск за пределы границ по состоянию на 1991 год", сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам для урегулирования ситуации в Украине.

По мнению Николенко, заявление Лаврова - "не что иное, как очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии". "Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один - на поле боя", - подчеркнул он.