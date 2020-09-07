Киев уведомил ОБСЕ о нарушении режима тишины в Донбассе
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Украина заявила о первой жертве среди бойцов ВСУ с 27 июля. Глава украинского МИД запросил срочный разговор с Лавровым.

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Украина заявила о нарушении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе. В воскресенье, 6 сентября, пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе сообщил в Facebook об обстреле украинских вооруженных сил (ВСУ) близ населенного пункта Причепиловка в Луганской области.

По данным ООС, один украинский военнослужащий погиб.

По версии народной милиции "Луганской народной республики" ("ЛНР"), на позициях ВСУ в этом районе была зафиксирована перестрелка и именно она и привела к гибели военного.

Ранее в тот же день штаб ООС уже сообщал об обстреле позиций ВСУ в районе Красногоровки и ранении украинского солдата.

Кулеба запросил срочный разговор с Лавровым

На фоне произошедшего министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым "для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее".

Киев "немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировал об инциденте Специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине", уточнил Кулеба.

"Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом", - добавил он.

Первая жертва для ВСУ с 27 июля

Погибший украинский военный стал первой жертвой среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда в Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Они были согласованы участниками Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

На совещании руководства украинской делегации в ТКГ 6 сентября было решено, что украинская сторона сделает все, чтобы не допустить срыва всеобъемлющего режима прекращения огня в Донбассе даже в случае единичных провокаций со стороны сепаратистов.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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