Киев: в украинском плену находится около 700 российских военных
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В украинском плену находится около 700 военнослужащих России, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона (ее цитирует канал "Украина 24") .

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В российском плену находятся около 700 украинских военных, сказала Верещук. По ее данным, в плену у российских войск также оказалось более тысячи гражданских лиц из Украины, из которых более половины – женщины.

Российская сторона не сообщала официально об общем количестве пленных с обеих сторон.

В начале апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщал о том, что по вине украинской стороны сорвался обмен пленными между Россией и Украиной. При этом Москва была готова передать 251 военного.

14 апреля минобороны России сообщало о том, что более тысячи украинских военных сдались в плен в Мариуполе.

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