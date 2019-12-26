Киев заключил контракт на покупку у США второй партии комплексов Javelin

Украина заключила с США договор о поставке второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко, пишет РБК.

По его словам, заключить контракт удалось "за счет сосредоточения ресурсов" в четвертом квартале текущего года. "Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя", — добавил он.

Как заявил Петренко, в 2019 году украинским Минобороны было реализовано три контракта, два из которых с американским правительством и один с НАТО. "Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения", — отметил замминистра.

Петренко, комментируя заключение контрактов, заявил, что оборонное ведомство наращивает темпы поставок в войска именно современных вооружений и новых образцов военной техники. "Конечно, нужно поддерживать технические возможности того, что мы имеем, но важно двигаться в ногу с технологическим процессом", — считает он.

Замглавы Минобороны отметил, что теперь на вооружении страны, в частности, есть беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, автоматизированный комплекс управления артиллерией, а также радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы.

В октябре Bloomberg, ссылаясь на трех американских чиновников, сообщил, что Государственный департамент США утвердил, а конгресс одобрил продажу Украине противотанковых комплексов Javelin стоимостью $39 млн. По данным агентства, речь шла о поставке Киеву 150 противотанковых ракет и двух ракетных комплексов Javelin. Позднее агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA, является частью Минобороны США) сообщило, что украинские власти просили продать им 150 ракет и десять установок Javelin.

Первую партию комплексов Javelin Украина получила от США весной 2018 года. Тогда Киев получил 37 комплексов и свыше 200 ракет.