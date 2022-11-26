Киев запустил программу доставки зерна в беднейшие страны

На саммите в Киеве, посвященном международной продовольственной безопасности, было собрано около 150 млн долларов для реализации инициативы Grain from Ukraine, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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К программе, призванной обеспечить доставку украинского зерна в беднейшие страны Азии и Африки, уже присоединилось более 20 стран. Готовится до 60 кораблей с зерном.

"Сегодня мы провели первый международный саммит. Мы не просто отбиваемся от агрессии. Мы шаг за шагом создаем систему, которая остановит агрессию, демонтирует ее последствия и будет гарантировать долговременную безопасность — безопасность Украины, всей Европе и мира. Продовольственная безопасность — один из ключевых элементов глобальной стабильности. Это то, в чем лидерская роль Украины проявляется наиболее очевидно", — цитирует Зеленского портал "Униан".

Украинский президент подчеркнул, что никогда больше голод не должен использоваться как оружие и призвал сегодня почтить память украинцев, детей и взрослых, чьи жизни были забраны Голодомором.