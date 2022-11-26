Киев запустил программу доставки зерна в беднейшие страны
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На саммите в Киеве, посвященном международной продовольственной безопасности, было собрано около 150 млн долларов для реализации инициативы Grain from Ukraine, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

К программе, призванной обеспечить доставку украинского зерна в беднейшие страны Азии и Африки, уже присоединилось более 20 стран. Готовится до 60 кораблей с зерном.

"Сегодня мы провели первый международный саммит. Мы не просто отбиваемся от агрессии. Мы шаг за шагом создаем систему, которая остановит агрессию, демонтирует ее последствия и будет гарантировать долговременную безопасность — безопасность Украины, всей Европе и мира. Продовольственная безопасность — один из ключевых элементов глобальной стабильности. Это то, в чем лидерская роль Украины проявляется наиболее очевидно", — цитирует Зеленского портал "Униан".

Украинский президент подчеркнул, что никогда больше голод не должен использоваться как оружие и призвал сегодня почтить память украинцев, детей и взрослых, чьи жизни были забраны Голодомором.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой