Ким Чен Ын: коронавирус в КНДР "побежден". Его сестра: во вспышке виновата Южная Корея

Северная Корея отменяет жесткие противовирусные ограничения, провозгласив победу над коронавирусом. Сестра Ким Чен Ына обвинила во вспышке Covid-19 Южную Корею.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о "победе в борьбе с коронавирусом" в стране и приказал отменить максимальные противоэпидемические меры, введенные в мае. Об этом сообщило в четверг, 11 августа, северокорейское государственное информагентство ЦТАК.

На заседании, посвященном противоэпидемическим мерам, Ким Чен Ын "торжественно провозгласил победу в экстренной противоэпидемической кампании", призвав нацию сохранять бдительность и применять меры контроля в приграничных районах ввиду распространения по всему миру оспы обезьян и новых вариантов Covid-19.

Северная Корея 12 мая сообщила о первом в стране заболевшем "лихорадкой", которую зарубежные эксперты считают коронавирусной инфекцией. До этого в течение всей пандемии Пхеньян заявлял об отсутствии случаев заболевания. По данным государственных СМИ, общее число заболевших "лихорадкой" с конца апреля в КНДР превысило 4,8 млн человек, умерли 74 пациента.

Сестра Ким Чен Ына сообщила о его тяжелой болезни

Выступая на том же заседании, сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон сообщила, что Ким Чен Ын серьезно заболел во время эпидемии "лихорадки" в КНДР.

"Несмотря на то что он был тяжело болен с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых он должен был заботиться в условиях противоэпидемической войны", — сказала она.

Ким Е Чжон не стала вдаваться в подробности состояния здоровья Ким Чен Ына, но обвинила власти Южной Кореи в "провоцировании проникновения" Covid-19 в Северную Корею. По ее словам, из Южной Кореи отправляются в КНДР листовки и вещи, через которые распространяется "злокачественный вирус".

Ситуация с коронавирусом в мире

Между тем число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире, по данным университета Джонса Хопкинса на утро четверга, достигло 587 млн 474 тысяч 363 человек. С начала распространения вируса в мире от последствий пандемии Covid-19 скончались 6 млн 427 тысяч 326 человек.