Кипр перестал предоставлять гражданство в обмен на инвестиции
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Программу "золотых паспортов" решили остановить из-за большого количества нарушений. Отмене программы предшествовал скандал, в ходе которого выяснилось, что гражданство Кипра может получить даже осужденный.

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На Кипре в воскресенье, 1 ноября, прекратила действовать программа предоставления гражданства страны в обмен на инвестиции — так называемая программа "золотых паспортов". Правительство Кипра сообщило о решении отменить эту программу 13 октября на фоне скандала, в ходе которого выяснилось, что гражданство страны могут получить даже осужденные преступники.

Министерство финансов и министерство внутренних дел Кипра выступили за приостановку выдачи "золотых паспортов" из-за большого количества нарушений и высокой уязвимости программы, и правительство поддержало ту инициативу.

Расследование "Аль-Джазиры"


В августе в стране разразился скандал из-за расследования, проведенного журналистами арабского телеканала "Аль-Джазира". Журналист, выдававший себя за гражданина КНР, который был якобы осужден у себя в стране за отмывание денег, связавшись с юристами, риелторами и даже спикером парламента, получил подтверждение, что гражданство Кипра при наличии денег может получить даже осужденный. На фоне скандала председатель кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.

"Аль-Джазира" назвала имена обладателей 2,5 тысяч "золотых паспортов" (40 процентов из них составляли россияне) и указала на криминальное происхождение денег многих из этих лиц. Власти Кипра эти данные, однако, отвергли. В сентябре полиция Кипра начала расследовать процедуру получения гражданства 42 инвесторами, входившими в "группу высокого риска". По результатам проверки гражданства Кипра были лишены 7 инвесторов: власти страны пришли к выводу, что те получили паспорта под ложным предлогом или путем сокрытия важной информации.

Кипр официально подвергался критике в ЕС за недостаточную проверку происхождения денег соискателей гражданства из числа иностранных инвесторов. В конце 2019 года власти Кипра были вынуждены отозвать 26 "золотых паспортов".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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