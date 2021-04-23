Кипр введет жесткий локдаун из-за роста заболеваний Covid-19

Кипр решил ввести жесткие ограничительные меры из-за роста числа случаев заражения коронавирусом и давления, которое это оказывает на систему здравоохранения, сообщается в постановлении по итогам заседания совета министров.
Новый меры будут действовать с 05:00 26 апреля до полуночи 9 мая:
- Комендантский час с 21:00 до 05:00 (кроме поездки на работу, а также обращения в медицинское учреждение)
- Для других выходов из дома нужно будет получить разрешение по СМС, в день доступно одно разрешение
- Запрет на собрания, проведение частных и общественных мероприятий
- Исключение из запрета на собрание будет сделано только для пасхального воскресенья 2 мая. Тогда будет разрешено приходить в гости, однако из посторонних должны присутствовать члены не более чем двух семей и не более 10 человек
- На похоронах, свадьбах и крещениях могут присутствовать до 10 человек.