Кипр введет жесткий локдаун из-за роста заболеваний Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Кипр решил ввести жесткие ограничительные меры из-за роста числа случаев заражения коронавирусом и давления, которое это оказывает на систему здравоохранения, сообщается в постановлении по итогам заседания совета министров.

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Новый меры будут действовать с 05:00 26 апреля до полуночи 9 мая:

  • Комендантский час с 21:00 до 05:00 (кроме поездки на работу, а также обращения в медицинское учреждение)
  • Для других выходов из дома нужно будет получить разрешение по СМС, в день доступно одно разрешение
  • Запрет на собрания, проведение частных и общественных мероприятий
  • Исключение из запрета на собрание будет сделано только для пасхального воскресенья 2 мая. Тогда будет разрешено приходить в гости, однако из посторонних должны присутствовать члены не более чем двух семей и не более 10 человек
  • На похоронах, свадьбах и крещениях могут присутствовать до 10 человек.
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