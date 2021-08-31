Кипр защищается от нефтяного пятна в Средиземном море после утечки в Сирии

Власти Кипра пытаются не пропустить к острову нефтяное пятно, которое образовалось в Средиземном море после утечки топлива на электростанции, расположенной на средиземноморском побережье Сирии.

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По заявлению сирийского правительства, на прошлой неделе утечка топлива произошла из емкости с топливом на тепловой электростанции, которая работает на территории нефтеперерабатывающего завода Банияс. Эта часть Сирии находится под контролем правительства в Дамаске. Судя по спутниковым снимкам, нефтяное пятно распространилось вдоль побережья Сирии, а затем двинулось в сторону Кипра.

Правительство Кипра обнаружило пятно на спутниковых снимках в понедельник, после чего его размер увеличился, нефть продолжала двигаться. Сейчас она оказалась недалеко от мыса Апостола Андрея — самой северо-восточной точки полуострова Карпас, расположенного в самопровозглашенной Турецкой республике Северного Кипра, примерно в 130 км от сирийского Банияса.

Во вторник вечером газета Cyprus Mail сообщила со ссылкой на представителей турецких киприотов, что пятно подошло к мысу Апостола Андрея на расстояние 15 морских миль, но затем течение поменялось и нефть направилась обратно к берегам Сирии.

Власти северного Кипра также создали около Карпаса 400-метровое заграждение, чтобы не дать пятну дойти до берега. Ожидается, что к пятнице в этот район также прибудут два корабля из Турции, которые помогут собрать нефть с поверхности воды.

Ранее компьютерное моделирование показало, что пятно могло достичь полуострова Карпас уже во вторник вечером.

Через день после объявления об утечке сирийское государственное информационное агентство Sana сообщило, что пятно достигло города Джабле, расположенного примерно в 20 км к северу от места аварии.

По данным властей Сирии, спасатели начали очищать каменистые участки побережья, используя оборудование для откачки топлива и рассыпая песок, который должен впитывать нефть.

من عمليات إزالة التلوث الذي وصل إلى شاطئ مدينة #جبلة نتيجة تسرب الفيول من أحد خزانات المحطة الحرارية في #بانياس حيث تجري الأعمال بشكل يدوي بسبب طبيعة الشاطئ الصخرية pic.twitter.com/EIGVrHZYQ3 — سانا عاجل (@SanaAjel) August 25, 2021

По всей видимости, вначале сирийские власти преуменьшали масштабы происшествия. Руководитель управления портов Сирии Абдул Карим Али заявил, что "утечка топлива была небольшой", и "предотвратить ее было нельзя".

Однако затем изображения с европейского спутника Sentinel-1 показали, что нефтяное пятно распространилось вдоль побережья, почти достигнув города Латакия и его размер составляет около 150 кв. метров.

Премьер-министр Турецкой республики Северного Кипра Эрсан Санер уверяет, что власти внимательно следят за передвижением нефтяного пятна в сотрудничестве с Турцией — единственной страной, признавшей север Кипра в качестве независимого государства.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил информационному агентству "Анадолу", что турецкое правительство "мобилизует все имеющиеся средства, чтобы не дать разливу нефти превратиться в экологическую катастрофу". Он выразил надежду, что пятно удастся задержать в открытом море, прежде чем оно достигнет побережья Кипра.