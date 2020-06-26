Кирилл Серебренников признан виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта "Платформа", сообщает РБК.

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Оглашение приговора по делу о хищении 129 млн рублей, выделенных Министерством культуры на реализацию проекта "Платформа", проходит в Мещанском суде Москве.

Судья начала с сообщения о том, что режиссер Кирилл Серебренников, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и ее бывший генпродюсер Алексей Малобродский совершили хищение и признаны виновными.

"Суд установил, что Серебренников и Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана", — заявила она.

Меру наказания для подсудимых суд озвучит в резолютивной части приговора.

Ранее обвинение попросило суд приговорить Серебренникова к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Других обвиняемых, Алексея Малобродского, Юрия Итина, а также бывшую сотрудницу Минкульта России Софью Апфельбаум попросили приговорить к лишению свободы на сроки от четырех до пяти лет. Обвиняемые свою вину не признали.

Обыски и аресты по делу "Седьмой студии" начались в мае 2017 года. Изначально Серебренников проходил по делу в качестве свидетеля, однако в августе того же года он был задержан и помещен под домашний арест после того, как арестованная бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева назвала его организатором мошеннической схемы. В апреле 2019-го режиссера отпустили под подписку о невыезде.

Дело "Седьмой студии" дважды доходило до суда, сейчас оно слушается повторно. В ходе нового процесса несколько свидетелей обвинения частично отказывались от прежних показаний и заявляли о давлении со стороны сотрудников Следственного комитета.

Серебренников поставил в Латвии несколько спектаклей на сцене Национального театра. В 2010-м - "Мертвые души" Гоголя, получившие театральную премию "Ночь лицедеев" в номинации "Спектакль года", в 2012-м — "Войцек" по пьесе немецкого драматурга Георга Бюхнера, а в 2015-м — постановка "Сны Райниса", приуроченная к 150-летию латышского классика. В 2017 году — "Ближний город" по пьесе современного литовского драматурга Мариуса Ивашкявичуса, на основе реальной истории о том, как благополучная мать и жена из шведского города Мальме была найдена мертвой в квартале красных фонарей Копенгагена. Именно на сцене Национального театра начались мировые гастроли спектакля Серебренникова Outside, поставленной во время домашнего ареста по заказу Авиньонского фестиваля.