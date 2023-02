"Кирпич в стене российской пропаганды". Речь Роджера Уотерса в Совбезе ООН разозлила Украину

Один из основателей легендарной группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс, выступив перед Советом Безопасности ООН по приглашению России, предподнес россиянам сюрприз, осудив нападение на Украину. Впрочем, содержание остальной его речи дало послу Украины повод сказать, что Уотерс стал "кирпичиком в стене российской пропаганды".

Россия пригласила 79-летнего Роджера Уотерса выступить перед Совбезом ООН после того, как он в недавнем интервью немецкой газете Berliner Zeitung высказался в защиту российского лидера Путина, сказав, что тот предлагал Западу совместно строить систему безопасности, но был отвергнут, и что Путин "не больший бандит", чем западные лидеры. До того Уотерс высказывался в том же духе в открытом письме Путину и в других публичных выступлениях.

Речь по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН ветеран британского рока, впрочем, начал с осуждения России.

"Вторжение Российской Федерации в Украину было незаконным. Я осуждаю его решительнейшим образом", — сказал Уотерс, появившись на экране со своей собакой. Но дальше он заговорил о том, что Россия напала на Украину не без причин.

"Российское вторжение в Украину не было неспровоцированным, поэтому я также решительнейшим образом осуждаю провокаторов", — сказал он.

"Единственно разумным сегодня было бы немедленно объявить прекращение огня в Украине, — продолжил рокер. — Нельзя больше терять ни одной украинской или русской жизни, ни единой, они все драгоценны в наших глазах".

Посол России в ООН Василий Небензя в своем комментарии проигнорировал заявление Уотерса о незаконности вторжения и похвалил музыканта за "точный анализ событий".

"Я, конечно, признаю, что у него как у музыканта есть впечатляющие заслуги. Но достаточно ли он компетентен, чтобы выступать перед нами на темы контроля над вооружениями или европейской безопасности — это для меня менее очевидно", — сказал заместитель посла США Ричард Миллс.

Посол Украины Сергей Кислица напомнил, что в Советском Союзе Pink Floyd были запрещены за критику советского вторжения в Афганистан.

"А теперь мистер Уотерс пытается обелить другое вторжение. Ирония судьбы, а то и лицемерие, — сказал Кислица. — Как же грустно его бывшим поклонникам наблюдать, как он выступает в роли очередного кирпичика в стене — в стене российской дезинформации и пропаганды".

Кислица в этой фразе словами о кирпичике процитировал припев из "Another Brick in the Wall", знаменитой композиции Pink Floyd: "All in all, you're just another brick in the wall".

По разные стороны фронта



Бывшие соратники Уотерса по Pink Floyd в прошлом году выпустили песню в поддержу Украины. Уотерс давно поссорился с другим лидером группы, Дэвидом Гилмором, а война еще и усугубила разлад.

"Я нахожу это очень-очень печальным. Это поощрение войны. Я раньше ассоциировал себя с Pink Floyd. То, что теперь это название ассоциируется с войной чужими руками — мне от этого грустно", — сказал Уотерс в интервью Berliner Zeitung.

В ответ на это, а также на высказывания Уотерса об Израиле, жена Гилмора Полли Сэмсон в "Твиттере" назвала Уотерса "апологетом Путина" и "насквозь прогнившим антисемитом". Гилмор поддержал жену.

Затем Уотерс подлил масла в огонь ссоры, сказав в опубликованном в среду интервью британской газете Telegraph, что он перезаписал знаменитый альбом Pink Floyd 1973 года "Темная сторона Луны" ("The Dark Side of the Moon"), чтобы отобрать права на него у остальных членов группы.

"Темную сторону Луны" написал я! Давайте отбросим всю эту чушь насчет "мы". Конечно, мы были группой, нас было четверо, все внесли вклад — но это был мой проект, и я написал его!" — сказал Уотерс.

Согласно официальным выходным данным альбома, Уотерс написал стихи ко всем десяти песням и музыку к пяти из них.

Заодно Уотерс обвинил бывших соратников по группе, включая покойного клавишника Рика Уайта, в том, что они не умели писать стихи.

"Ну, Ник [Мейсон, барабанщик] никогда и не претендовал. Но Гилмор и Рик? Они не умеют писать песни. Им нечего сказать, — заявил 79-летний Уотерс. — Они — не художники. У них нет идей — ни одной на всех. И никогда не было, и это их бесит".